Carlota Corredera, al asalto del access con 'Tentáculos' en TEN: ¿nueva rival de Pablo Motos y David Broncano?

Carlota Corredera toma el relevo de Ni que fuéramos Shhh como producto estrella de TEN. Curiosamente, no en la franja que deja huérfana el programa de María Patiño el próximo 27 de marzo. La que viene será una semana atípica, de transición: como se anunció, Tentáculos se estrenará en horario vespertino, a las 18:30 horas del 26 de marzo.

Al menos, esa es la idea, sin que haya nada cerrado con la cadena temática todavía. Y es que la antigua Fabricantes Studio -a su vez, anterior Fábrica de la Tele- quiere ampliar horizontes, ofrecer una alternativa para el momento en que finalizan los magacines vespertinos y extenderse hasta el fin del acceso prime time.

Vuelta al ruedo

No quedan muchas semanas para que La familia de la tele, que así es como se llamaría "el nuevo contenedor diario en directo", desembarque en las tardes de La 1 de Televisión Española. No hay confirmación oficial por parte de la pública, pero todo apunta a que María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua serían sus maestros de ceremonias En este primer encuentro con la comunicadora gallega,. De haberlo hecho, se hubieran aireado antes de tiempo quiénes saltarían al espacio de La 1. No obstante, podría no ser incompatible la aparición en ambos espacios, ya que no coincidirían en horario.Tentáculos, La familia de la tele... Todo es una incógnita en el actual 'universo Sálvame'.después de su poco "honrosa" salida de Mediaset España, tras casi 20 años formando parte de la compañía de Fuencarral.En esta rueda de prensa, la periodista se ha mostrado ilusionada ante el nuevo reto, pero ha asegurado queAsí, ha recordado una frase que un día le dijo María Teresa Campos, "el éxito verdadero es lo que tienes en casa". "Aún no estaba con Edmundo", ha bromeado Corredera sobre una de sus grandes referentes."Soy una persona que tiene una gran ventaja en la vida, y es que no soy rencorosa. Tengo la conciencia tranquila, entregué 18 años de mi vida a Mediaset., ha afirmado, añadiendo: "Las empresas privadas deciden con quién quieren contar y con quién no. Es así, es la ley del mercado".