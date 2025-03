Alejandra Rubio habla sin reparo sobre Terelu Campos: "No come nada pero se toma 80 Coca-Colas al día"

Una nueva gala de Supervivientes tuvo lugar en la pasada noche del jueves. El reality de supervivencia extrema tuvo a su primera expulsada de la edición. Samya fue la elegida por la audiencia para abandonar y el programa la envió a vivir junto a Manuel en Playa Misterio. Un recurso habitual en los primeros expulsados en este tipo de formatos de telerrealidad.

Otro de los puntos fuertes de la noche fue la grave infracción que cometieron los miembros de Playa Furia. Los concursantes encontraron un mechero en la playa y lo usaron para hacer fuego. Una acción que tuvo sus consecuencias.

Jorge Javier comunicó a Almácor, Montoya, Pelayo Díaz, Nieves Bolós, Carmen Alcayde, Damián Quintero, Ángela Ponce y a Gala Caldirola que pasarían a ser nominados directamente. Todos ellos, junto a Laura Cuevas y Koldo Royo se jugarán la permanencia en el reality de Telecinco en la próxima gala del jueves.

Pero sin duda, la gran protagonista de la gala fue Terelu Campos. La colaboradora de televisión había activado el protocolo de abandono. Aun así, tras una larga espera durante toda la emisión donde conversó con su hija Alejandra Rubio y con Jorge Javier, pospuso su última decisión al debate de Supervivientes del próximo domingo.

Sobre este asunto, la propia Alejandra Rubio ha hablado en Vamos a ver: "La veo fenomenal. Mi madre nos está sorprendiendo a todos y creo que podría quejarse mucho más de lo que se queja".

"En mi casa hay temas que no se tocan y se pasan de alto. Este es una de ellas. Escucharle hablarlo delante de todos... eso me tocó un poco", contaba Alejandra haciendo referencia a las declaraciones de su madre en la última gala de Supervivientes asegurando que oculta un "deterioro interior importante".

Preguntada sobre si cree que su madre abandonará finalmente, la colaboradora respondía: "No lo sé. Igual si estos dos días los pasa bien, puede ser que genere un cambie y se quede. Yo sé que ella lo está pasando mal y para mí ya ha hecho lo que tenía que hacer y ha cumplido. No esperaba que aguantara tanto y quería dejarle claro que a mí no me ha defraudado", respondía Rubio.

Alejandra Rubio y Carmen Borrego, en 'Vamos a ver'

"Ella no se queja nunca del hambre", apuntaba Giovanna González sobre Terelu. En ese momento, Alejandra quiso aclarar sus palabras: "Es un comentario que se está diciendo mucho. Mi madre no come nada, no la conocéis, yo le tengo que obligar a comer cuando estoy con ella. Es la típica que solo come un huevo frito o una sopita.

"Para mi madre el hambre no es algo muy importante. Tiene más peso por una serie de cosas que han pasado en su vida y porque se bebe 80 Coca-Colas al día. Todo eso hace más que tomarse un cocido", confesaba Rubio en Vamos a ver.

"¿Cuántas Coca-Colas se bebe?", le interrumpía Joaquín Prat. "Bebe muchas, la gente que la conoce lo sabe. Siempre es Coca Cola Light, de hecho, cada vez que va a un sitio llama para saber si tienen, sino se le lleva ella", Rubio hablaba sin reparo algunos secretos sobre la alimentación de su madre.