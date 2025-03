Sandra Barneda frena 'El debate de las tentaciones' por una grave acusación de Ana a Fran: "Te voy a denunciar por mentirosa"

Momento realmente tenso el que se vivió en los minutos finales de El debate de las tentaciones este miércoles. Telecinco emitió la segunda parte de la tertulia que cerraba definitivamente esta edición y que contó con todas las parejas. Fran y Ana fueron los últimos en sentarse junto a Sandra Barneda para hablar de su situación actual.

Cabe recordar que ambos finalizaron su experiencia en La isla de las tentaciones como novios, aunque arrastraban inseguridades: Ana había sido infiel a su novio antes de viajar a República Dominicana. En el reencuentro, ella afirmó no "querer estar con él" porque dudaba de si estaba "enamorada" o no. Así, se supo que ya no eran pareja.

No obstante, las cosas podrían haber tomado un camino más grave y que trasciende la mera dinámica del reality. Tras destapar que habían intentado retomar la relación pasado el reencuentro, Ana decía lo siguiente: "Ay, mira, Sandra. Yo lo he pasado mal con esta persona".

"Estoy tan feliz, pero tan feliz. Tan feliz de haber conseguido salir de una relación así de tóxica. Mira, Sandra, nunca he tenido valor para decir esto. He sufrido maltrato tanto psicológico, como físico, como abandono. Un montón de cosas", señalaba la joven.

La también presentadora de Supervivientes: Conexión Honduras trató de cortar la conversación en ese punto: "Bueno, eso es muy grave". "¡Mira, chavala! No te pases ni un pelo. Al salir de aquí te voy a denunciar por mentirosa", le espetó su exnovio, indignado.

Sandra Barneda modera el debate entre Ana y Fran en 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

"Yo sí que te voy a denunciar. Todas mis compañeras saben lo que hay. Y todas lo han sufrido conmigo", insistía la chica. "Tus compañeras no estaban en nuestra vida. ¿Qué estás diciendo? No te preocupes, que te voy a denunciar al salir de aquí", aseguró Fran.

La concursante del formato de Cuarzo Producciones iba más allá: "¿No dormiste en un calabozo? ¿Porque me pegaste?". "¿Y quién ganó el juicio?", le preguntó él. "Porque fui con tu madre, porque quería que te sacasen de allí", le reprochó. En ese momento, Sandra no iba a permitir que se lanzasen reproches de tal calibre sin pruebas.

"Por favor, silencio, chicos. Ana y Fran, ¿podéis pensaros las cosas, de verdad? No, por favor", suplicaba Barneda, que daba por zanjada la discusión queriendo saber si Ana estaba "enamorada" de su actual pareja. Ante la respuesta afirmativa, Fran comentó: "Me alegro por ella, ya están todos felices".