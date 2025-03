Melody, alto y claro sobre ‘Esa Diva’ y Eurovisión: “El artista no se define por las casas de apuestas”

Marta Riesco, habitual reportera de Ni que fuéramos Shhh, se trasladaba este jueves a Tenerife, donde una vez más se han celebrado los Premios Dial 2025. Y la periodista ha podido hablar con diferentes celebridades en el photocall del evento, como la presentadora Paula Vázquez o el cantante Luis Cepeda.

Y también pudo entrevistar en directo durante unos minutos a Melody, la próxima representante de España en el Festival de Eurovisión, honor que consiguió tras alzarse con la victoria en el último Benidorm Fest.

Marta comenzó la charla con la artista andaluza hablando de la nueva versión de Esa Diva, su tema para Eurovisión, y que gusta incluso a su compañero Javier de Hoyos, quien no era partidario de Melody en el Benidorm Fest. “Para eso están, para que quien quiera escuche la que más le guste”, decía la cantante.

“Te has ganado hasta a tus propios haters, que eso es muy difícil”, deslizaba Marta Riesco, mientras Javier de Hoyos decía que él no era un hater. “Yo creo que las cosas cuando se hacen con amor, y además que el gusto está en blanco, yo ni quiero ni pretendo gustarle a todo el mundo, ni muchísimo menos. Pero sí pretendo hacer las cosas con amor y con cariño, y creo que eso es el mayor mensaje que podemos dar”, sentenciaba Melody.

Sobre la nueva versión, la artista aseguraba que “ha gustado, está gustando muchísimo y yo me alegro un montón. Yo estaba como loca de poderla presentar a los medios para que la podáis escuchar, y creo que ha tenido muy buena aceptación. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo, y se ha hecho con todo el corazón, y creo que también eso va a ayudar a la hora de la puesta en escena y demás”.

Javier de Hoyos quiso aprovechar para preguntarle que si estaba pendiente de las casas de apuesta, donde no sitúan precisamente cerca de la victoria a Melody. “No. Yo no estoy pendiente, la verdad. Creo que el artista no se define por las casas de apuestas”, aseguraba.

“El artista se define, y la calidad se define en el escenario. Yo entiendo Eurovisión, todo lo que envuelve, los fans, que son una maravilla, que todos somos muy pasionales, pero yo no puedo estar mirando una casa de apuestas, qué no me conocen a mí como artista”, seguía defendiendo. Y remataba: “No saben lo que voy a hacer”.