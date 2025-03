El cerebro de 'Supervivientes' se pronuncia alto y claro sobre Terelu Campos: "No tiene ningún trato de favor"

Supervivientes 2025 ha cogido el testigo del éxito de La isla de las tentaciones en Telecinco con audiencias sobresalientes. Lo ha hecho estirando el chicle al culebrón del programa que también produce Cuarzo, fichando a José Carlos Montoya, Anita Williams y Manuel González, 'el de la manita relajá'.

Pero el buque insignia de Mediaset se guardaba un as bajo la manga llamado Terelu. Desde que sorprendiera a todos lanzándose desde el helicóptero pese a sus limitaciones físicas, la hija de María Teresa Campos se ha convertido en todo un reclamo porque da igual lo que haga. Es hipnótica verla luchando contra las adversidades en los Cayos Cochinos.

Sin embargo, la participación de Terelu -- no es concursante de pleno derecho-- está envuelta en polémica a raíz de comentarios como los que hizo Makoke que han levantado la liebre sobre los presuntos privilegios que tendría la flamante nueva actriz de teatro en Honduras. "Terelu va y viene", dijo la ex de Matamoros.

Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo, ha desmentido "rotundamente" un trato de favor del programa a Terelu. Así lo ha dicho en declaraciones a BLUPER horas después de que la mayor de las Campos activara por segunda vez el protocolo de abandono.

¿Cómo se fraguó su fichaje? ¿Fue fácil convencerla? ¿Su participación conlleva un proyecto más ambicioso detrás? ¿Su estancia en Honduras es por un tiempo estipulado? ¿Cúal fue la intrahistoria de su salto? El máximo responsable de la productora responde.

El éxito de La isla de las tentaciones se ha traspasado a Supervivientes.

Nosotros estamos encantados de que se reconozca el gran trabajo que hay detrás de estos dos programas.

¿De quién fue la idea de llevar a Supervivientes a Montoya, Anita y Manuel? ¿De la cadena o la productora?

Es un trabajo conjunto. Después del éxito de La isla de las tentaciones y, en especial, de su historia, es algo que nosotros propusimos y la cadena también lo tenía en la cabeza. Lo único que teníamos que ver es cuándo acababa La isla de las tentaciones para cuadrarlo con el arranque de Supervivientes. Por eso nos ideamos Playa Misterio. Tras el final de La isla, decidimos integrarlos en las playas oficiales.

Pero, ¿cuál ha sido el mayor reclamo? ¿Ellos o Terelu?

El reclamo es Supervivientes porque es un formato que la gente espera año tras años. Pero es cierto que estos nuevos reclamos son muy potentes y han tirado a la par. La gente no se esperaba ver a Terelu allí. Está haciendo el esfuerzo de su vida y quiero ponerla en valor.

Terelu ha pasado por un proceso médico muy potente y las operaciones que ha sufrido la han mermado mucho. Hay movimientos que no puede hacer con los brazos y no puede cargar peso. Que haya decidido arriesgarse, ir allí y probar... Nos dijo, además, que no iba a saltar del helicóptero y lo decidió en el último momento. Lo que está haciendo es de una valentía muy fuerte.

Por otra parte, el trío de La isla de las tentaciones son unos generadores de contenido brutales. A ninguno de los tres les dijimos que iban los otros, no sé si luego ellos lo hablaron, pero encontrarse en la playa fue un choque para ellos importante.

¿Terelu está remando a favor de obra?

Terelu es una profesional, y siempre que he trabajado con ella es un gusto porque lo pone fácil. Nosotros no tenemos ningún contacto con los concursantes y así debe ser. Pero antes de ir, sí les decimos que esto es un programa de televisión y tienen que pasar cosas, pero nadie os va a dirigir ni os va a decir lo que tienes que hacer o decir. Ellos deciden el concurso que hacen y los que deciden lo que aportan. En este sentido, Terelu sabía que no podía aportar la parte física pero está aportando otras cosas. Ha intentado bucear, tenía miedo estar en el mar y no hacer pie por no poder hacer los movimientos de brazo para nadar... Pero todo lo que está haciendo es un reto para ella.

Hay voces que dicen que Terelu tiene trato de favor. Makoke, incluso, hizo un comentario en plena gala que levantó las suspicacias...

Lo desmiento rotundamente. Terelu no tiene ningún trato de favor. Está en las mismas condiciones exactas que sus compañeros. Terelu ha salido dos veces de la playa para ser atendida por el médico y entiendo que es a lo que Makoke hizo referencia. La otra vez que salió fue para ir a Playa Misterio. Terelu no tiene ningún trato de favor a pesar de que no es concursante oficial, que eso hay que dejarlo claro. No compite por el premio hasta que ella lo decida. Así que, tampoco tendría que tener las mismas condiciones pero ella ha pedido estar en las mismas condiciones que los demás.

¿Entonces no hay un tiempo estipulado para que ella esté en el concurso?

A los 21 días tenemos que tomar una decisión, si sigue como concursante oficial o no, porque lo del 'fantasma del futuro' no se puede mantener más de esas tres semanas, que es lo que duró Carmen Borrego.

¿Fue fácil convencerla? ¿Cómo fue esa primera llamada?

Fue 'Terelu, vamos a cenar'. Ella ya sabía que algo iba a ver. Me dijo: 'Estáis locos, no sabéis de lo que estáis hablando'. Pero luego fuimos viendo y pidió desde el principio no ser concursante oficial porque pensaba que estaría engañando a todo el mundo y no quería perjudicar al resto de concursantes porque le iban a ver como un lastre. Al final lo planteamos como un reto con superar el tiempo que estuvo su hermana. Y, a partir de ahí, ver si se convertía en concursante oficial.

¿El acuerdo con Terelu se circunscribe a Supervivientes o hay algún proyecto con ella en un futuro que implique presentar?

No, porque yo no tengo esos otros proyectos y yo no quiero mentir a la gente. La cadena tampoco quiere que nada esté condicionado y que un concursante venga porque se le está ofreciendo algo. El acuerdo con Terelu es para Supervivientes. Yo cada vez que pueda trabajar con ella lo haré, como ya he hecho en Viva la vida o El debate de las tentaciones, porque es una gran profesional.

Hasta podriais recurrir a ella como soltera en el caso de que saliera adelante una edición VIP de La isla de las tentaciones.

Ojalá. Terelu es una apasionada de La isla de las tentaciones. Por eso cuando vio a Montoya, Anita y Manuel pasó de la desesperación a bailar el baile de la gambita.