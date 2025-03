Roberto Leal deja a todos con la boca abierta con su confesión en ‘Pasapalabra’: “Quería parecerme a Nick Carter”

El programa Pasapalabra ha arrancado este miércoles con la silla azul, y con Manu Pascual jugándose la permanencia en el programa, en el que lleva ya diez meses. Su rival en esta ocasión ha sido Marcos, quien admitía ser un apasionado de las palabras y de las frases. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado, y tuvo dos fallos que le valieron la eliminación, y Manu se enfrentó, por lo tanto, una tarde más, a Rosa.

Roberto Leal comenzó entonces a dar la bienvenida a los invitados, y comenzó por Daniel Grao, compañero de Rosa. Y le alabó el peinado que llevaba, con el pelo “ensortijado en la frente”. “Me acerco a los 50 peligrosamente y estoy luchando contra ellos”, bromeaba el intérprete de ficciones como HIT.

“Yo tuve una época en la que me quería parecer a Nick Carter”, confesaba entonces Roberto Leal, provocando la risa de los que estaban a su alrededor. “¡Te lo juro! Y me ponía el flequillito así y tal, pero no me quedaba igual”, reconocía en sevillano.

“Menos mal, porque acabó bastante mal”, apostillaba Pelayo Díaz, que formaba parte del equipo de Manu Pascual. Y es que Nick Carter, que se hizo conocido como uno de los miembros de los Backstreet Boys, fue acusado hace unos meses de acoso sexual. Además, pasó una época complicada por el consumo de drogas, y sus relaciones familiares estuvieron marcadas por los problemas.

“No, yo hablo de entonces, que era como un referente para los que éramos así bailongos y queríamos… Pero no, no me salió bien, a ti te queda bien”, terminaba por decir Roberto Leal a Daniel Grao sobre su peinado. “Nick Carter, ¡qué época!”, exclamaba Pepa Rus, mientras Roberto Leal tarareaba el tema I want it that way del quinteto estadounidense.

Roberto saludó así a Pepa Rus, que el día anterior lamentaba no haberse llevado las gafas al programa, tal como había hecho en otras ocasiones para poder ver mejor los diferentes paneles. “¿Es verdad que te han parado por la calle, y te dicen: tú eres la de la memoria, la de dónde está?”, preguntaba entre risas Roberto Leal, en referencia a la prueba del programa. “Me lo dicen un montón. Llevo todo el día con llamadas, no me lo puedo creer”, respondía con humor la actriz.

El cuadro de invitados lo completó Marta Pombo, que ayer debutó como invitada, y quedó satisfecha con su experiencia. “Te vi muy suelta”, valoraba Roberto. “Sí, bailando, Calle 13 me ha llamado para su próximo videoclip”, admitía con humor la influencer. Y cerraba el cuadro de invitados Pelayo Díaz, que deseó que su equipo le dejase sin jugar porque “significará que estamos ganando”.