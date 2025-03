'Tardear' interrumpe su emisión y comunica un nuevo temporal en 'Supervivientes 2025': "En riesgo la gala de esta noche"

El temporal no es solo cosa de España. Supervivientes 2025 también está sufriendo los efectos más directos de las importantes precipitaciones que hay en Honduras. De esta manera, en Tardear iban a informar en directo sobre un nuevo temporal.

En el magacín vespertino de Telecinco se vieron obligados a interrumpir su emisión, en una conversación desde Oviedo con la madre de Pelayo, para dar una última hora que afectaba directamente al reality de supervivencia extrema.

"Elena, no quiero que te preocupes. Nos están llegando imágenes inéditas de Supervivientes, donde llega un nuevo temporal que está azotando Cayos Cochinos y está poniendo en riesgo la gala de esta noche. No está claro si van a tener que volver a evacuar a los concursantes o si alguno va a amenazar con irse ya con estas condiciones", explica, con lujo de detalles, el presentador Frank Blanco.

"¿Elena, te has quedado de piedra?", le preguntaba directamente Verónica Dulanto a la madre de Pelayo. "Yo tenía miedo de que fuera un temporal verbal, le tengo más miedo. No quiero que llueva por él ni por los demás, me imagino que si está la cosa muy fea los volverán a evacuar. No creo que estén en riesgo", señalaba Elena, la madre de Pelayo Díaz.

"¿Qué se te pasaba por la cabeza, antes de saber que era un temporal?", le cuestionaba Dulanto a Elena. "Me temía que había tenido otra riña, aunque no lo descarto", explicaba en Tardear a través de una videollamada.

El magacín vespertino de Mediaset informaba así de un nuevo revés de Supervivientes. Se podía observar un faldón que se titulaba como "Última hora: un nuevo temporal castiga a los supervivientes". "La organización del programa está estudiando la posibilidad de evacuar de nuevo a los concursantes ante el impresionante temporal que se ha desatado", era otro de los mensajes informativos desde Tardear.

"Terelu está en la otra playa, por eso no sale", recordaba José María Almoguera sobre la presencia de su tía en las imágenes exclusivas que estaban emitiendo para los espectadores de Telecinco.

"A ver qué pasa esta noche. Lo bueno es que Madrueño ya tiene chubasquero de la semana pasada", comentaba Frank Blanco. "A ver si les da un poco de tregua el tiempo porque no acaba de empezar esto y ya lleva dos gordas", añadía Verónica Dulanto.

Por su parte, los colaboradores del magacín no dudaron en opinar sobre este asunto de última hora desde Honduras: "