Alessandro Lequio no se corta y señala directamente a Pepe Navarro: "Cometió una torpeza procesal porque tenía dudas"

Hay vida más allá de Supervivientes y de Terellu Campos y del trío formado por Montoya, Anita y Manuel. Otro de los puntos fuertes de la crónica social tiene nombre propio y es una vieja conocida de la pequeña pantalla.

Ivonne Reyes vuelve a ser noticia, después de hacer pública su ruina económica y psicológica, además de volver a poner sobre la mesa la paternidad de su hijo Alejandro.

De esta manera, Pepe Navarro, padre reconocido del hijo de Ivonne, ha reaccionado a la entrevista de la actriz venezolana en De viernes: "Tiene un problema grave y es que sigue mintiendo. Su problema aumenta cuando sale más en televisión.

"Ella sabe que la sentencia es mera cuestión jurídica y no tiene nada que ver con la realidad. Tiene que enfrentarse a la realidad, son las consecuencias de vivir en la mentira constantemente durante toda tu vida y eso no es bueno para nada", explicaba Navarro ante los medios de comunicación.

"La cabeza no mantiene equilibrio y serenidad. Yo creo que algún día acabará esto, me estristece por ella pero el daño que me ha hecho a mí y a mi familia es muy grande. Además, es irrecuperable porque no es consciente del daño que me ha hecho, ella va a su juego y a su mentira, para ganar dinero como hizo toda su vida", seguía con dureza Navarro sus palabras sobre Ivonne.

Sobre este asunto, no dudaron en comentarlo en Vamos a ver. "Le deseamos lo mejor a Ivonne en esta nueva etapa, pero sigue arrastrando algunos episodios de su vida pasada", arrancaba Joaquín Prat el debate.

"Su abogada en todo este pleito sigue sin cobrar sus honorarios. No fue sincera con ella y tuvo que dejar de defenderla", explicaba la periodista Nuria Chavero. "Ivonne se reunió en 2016 con Pepe Navarro y le robó la taza para comprobar el ADN. Ella no quería enfrentarse a esa historia", recordaba también Antonio Rossi.

Paloma Barrientos, en 'Vamos a ver'

"Aquí o creemos a la Justicia o no. Hay un juicio y en ese momento no sabíamos que Pepe no se iba a presentar", señalaba Paloma Barrientos. En ese momento, Alessandro Lequio interrumpía a la veterana periodista: "Pepe Navarro cometió una torpeza procesal porque tenía sus dudas. Pero una justicia que no contemple el triunfo de la verdad me cuesta mucho definirla como justicia".

En los últimos días, el tema sobre la paternidad del hijo de Ivonne parece que ha dado un giro de 180 grados. El pasado sábado, día 15, Esdiario se hizo eco de una información que bien podría cambiarlo todo. Según relató el periodista Jesús Manuel Ruiz, "todo puede cambiar en los próximos meses. ESdiario tiene conocimiento de la existencia de una señora que conoce al padre biológico del hijo de Pepe Navarro".

Sin duda, un asunto que seguirá formando parte de las tertulias televisivas de nuestro país. Seguro que no será la primera vez que veamos a Ivonne Reyes en un plató de televisión y a Pepe Navarro respondiendo sobre sus palabras.