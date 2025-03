María Patiño, alto y claro sobre Terelu Campos en ‘Supervivientes’: “Su categoría de reinona le pasa factura”

El paso de Terelu Campos por Honduras no está siendo sencillo. Ni por el temporal que azotó la isla la pasada semana, que le llevó a querer abandonar, ni por cómo está viviendo las relaciones con sus compañeros. En la gala de este domingo, de hecho, se vio cómo había tenido roces con Pelayo Díaz, tal como ya auguraba su hija Alejandra Rubio.

Hay que recordar que Terelu no es concursante de pleno derecho, sino que está algo así como en pruebas; si supera los 21 días podrá decidir si se queda y opta al premio final, o si tira la toalla. Y mientras convive con los demás compañeros, y anoche la vimos incluso participar en una prueba, que le llevó al agotamiento.

En Ni que fuéramos Shhh han analizado todo lo sucedido en el reality de Mediaset, y María Patiño se ha puesto del lado de Pelayo Díaz. “Como su contrato es de señorita, se lo han ofrecido y no voy a entrar, desde el mismo momento que tienes un contrato excepcional, con una connotación, en unas circunstancias excepcionales, eso ya te coloca en una situación que es insalvable”, sentenciaba. “A medida que voy pasando los días, si yo soy Pelayo, o me da igual cualquiera de otros, evidentemente ella no está haciendo nada malo, pero a mí me toca las narices”, añadía Patiño.

Kiko Matamoros, sin embargo, salió en defensa de Terelu Campos, y pidió que se relativizasen las cosas. “Entiendo que allí, para los concursantes, es muy difícil. Pero los concursantes deberían estar agradecidos a la presencia de Terelu allí, porque si no son tontos del haba, sabrán que Terelu está allí para potenciar el concurso”, exponía el colaborador.

“Yo creo que funciona mejor Montoya que Terelu”, deslizaba entonces Patiño. Matamoros, sin embargo, seguía apostando por Terelu, y recordando que su condición física no le ha ayudado en absoluto, y que “funcionará mejor Montoya que Terelu, pero el récord de Terelu no lo tiene Montoya”, en referencia a la cuota de espectadores de la primera gala, en la que no estaba el andaluz en el realito.

“Gracias, Terelu, por existir”, exclamaba María Patiño, que no compraba el discurso de su compañero, que señalaba que Terelu no fue bien recibida por el grupo. Para Kiko fue “humillante” la situación de “indefensión” que vivió la hermana de Carmen Borrego, “porque nadie de los que estaba ahí estaba dispuesto a echarle una mano”.

“Yo te digo que yo entiendo y empatizo con los concursantes de allí, porque esta categoría de ruinosa le pasa factura a la hora de convivir”, le recriminaba Patiño. Y Matamoros zanjaba la historia recordando su propia experiencia: “Yo te aseguro a ti, que he estado en ese concurso, que yo allí fui absolutamente solidario en todo momento con cualquier persona a la que creía que no se le trataba convenientemente”. Y él no ha sentido que nadie actúe así con Terelu.