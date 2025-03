La vida actual de Dakota: de participar en 'Supervivientes' a pasar por el quirófano y crear contenido para adultos

En una ocasión, Dakota compartía lo siguiente sobre su creación de contenido para adultos: " Yo lo escuché de una compañera de televisión porque se gana mucho dinero. Debería tener más seguidores porque estoy buenísima". "Me ha dado por ahí porque es una faceta nueva, estoy ganando mucho dinero y he perdido mucho dinero . Tenía que haberlo hecho mucho antes. A mí me compensa, si no no lo haría . Yo siempre hago lo que me apetece hacer. En mi casa lo llevan muy bien. Mis padres me apoyan en todo, porque tengo unos padres maravillosos".