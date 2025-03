Sandra Díaz (Dazn): "Nunca me ha costado dejarme en casa los colores de mi equipo. Es mejor mantener ese secreto"

"La vida son etapas, y lo sentía así. Me ha costado muchísimo tomar la decisión. Ha sido muy dura pero, bueno, ya está tomada". Con estas palabras, y entre lágrimas, Sandra Díaz se despedía por sorpresa de la audiencia de El Chiringuito el 2 de junio de 2022 después de ser la voz de los espectadores de la tertulia de Josep Pedrerol.

Meses más tarde, DAZN anunció el fichaje de la periodista deportiva para formar parte de las retransmisiones de los partidos de LALIGA, encargándose de las entrevistas a pie de campo primero. Y ahora también lo hace con el postpartido.

Este domingo (21:00), Sandra Díaz vivirá in situ el partido que disputarán Atlético de Madrid y FC Barcelona en el Metropolitano. Un choque marcado por la cruel eliminación en la Champions con los penaltis y todavía con la resaca del alocado 4-4 de la ida de Copa del Rey.

En su charla con BLUPER, la murciana habla de las aspiraciones a los títulos de los tres grandes, pero también de la lección de vida que ha aprendido junto a Juan Carlos Unzúe, el papel de la mujer en las coberturas de fútbol, el forofismo, el mencionado Pedrerol... ¡y hasta Montoya de La isla de las tentaciones!

Sandra Díaz con el micrófono de DAZN.

El Atleti-Barça viene marcado por el 'euroderbi' de este miércoles. ¿El ánimo y el cansancio de los rojiblancos pasarán factura?

Espero que no. Está claro que el Atlético de Madrid llegará cansado y golpeado. Porque ha sido un golpe muy duro caer eliminado ante tu máximo rival, además de la manera en la que ha sido, en la tanda de penaltis de una forma cruel.

Estábamos ante una semana tremendamente importante para el Atlético de Madrid. Es cierto que comenzaron mal con una derrota en Getafe el pasado fin de semana y este miércoles con la eliminación en Champions. Pero tienen que pensar que todavía tienen títulos por los que luchar y que pueden ganar. Están vivos en LALIGA y en Copa, por lo tanto, no pueden dejarse ir. Espero que no afecte. Creo que tienen un grandísimo entrenador, que es un gran motivador. Seguramente les ha dejado a los jugadores unas horas para pensar y repensar lo que pasó el miércoles. Pero, a partir de ahí, borrón y cuenta nueva y a pensar en el Barça.

"El Atleti-Barça va a determinar muchas cosas. Evidentemente no va a ser definitivo"

Los culés vienen con la moral por las nubes y con Raphinha y Lamine Yamel en estado de gloria. ¿Crees que el Barça aspira a los tres títulos?

El Barcelona está en un grandísimo momento. Es uno de los equipos que mejor juega al fútbol, no solo de nuestra liga, sino de Europa. Creo que son grandes candidatos a los tres títulos. Lo son en la Champions, por cómo han ido demostrando y cómo han ido pasando, no solo en la ronda previa, sino en esta última eliminatoria. Lo son también en LALIGA. El partido del domingo va a determinar muchas cosas. Evidentemente no va a ser definitivo, aún nos quedan jornadas y creo que esto va a estar ajustado hasta el final. Y también están vivos en Copa del rey, precisamente contra el Atlético de Madrid.

¿Te esperas un partido abierto? El Atleti es el que más tiene que perder y se puede quedar lejos del liderato...

Es cierto que lo más reciente que tenemos en la retina es un 4-4 hace apenas unas semanas entre Barça y Atlético de Madrid. Que fue un partido tremendo, loco. Se adelantó muy pronto el Atleti, remontó el Barça y el Atleti fue capaz de golpear después. Ojalá disfrutar de un partido así el domingo, pero tengo mis dudas.

Son dos equipos que se van a respetar mucho y que el Atlético de Madrid tiene el plan claro. Es un equipo que esta temporada está volviendo a ser ese bloque defensivo fuerte de años anteriores y que además es capaz de hacer daño arriba sin necesidad de tener el balón o estar cerca del área. Por otro lado, el Barça es un equipo con muchas variantes ofensivas y con capacidad de adaptarse a distintos planes de partido.

Evidentemente, el factor Metropolitano seguramente sea determinante y la gente, después de lo del pasado miércoles, va a estar apoyando al equipo y va a ser una caldera. No espero que sea un partido tan abierto como el de Copa del Rey, aunque ojalá pudiésemos disfrutar de tantísimos goles como en ese partido.

Sandra Díaz, sobre el césped del estadio de Vallecas.

¿Crees que al Real Madrid le va a dar para luchar de verdad por todo?

La realidad es que estamos en el mes de marzo y el Real Madrid está vivo en todo. Está vivo en Champions con una gran inyección de moral después de eliminar a un gran rival como es el Atlético de Madrid. Está vivo en Copa del Rey, con una ligera ventaja sobre la Real Sociedad y está vivo en LALIGA con diferencias mínimas. Creo que va a estar tremendamente ajustado el campeonato liguero hasta el final con los tres con posibilidades.

El Real Madrid nos tiene acostumbrados, muchas veces, a ganar sin jugar de maravilla y creo que está siendo un año de adaptación. Se han ido jugadores importantes, han llegado otros, hay que cambiar el plan y, poco a poco, hemos visto al Real Madrid mejorar. Con algunos altibajos, con partidos mejores y peores, pero, evidentemente, están vivos en todo en el mes de marzo y al Real Madrid nunca se le puede dar por muerto.

No se habla de otra cosa en las máquinas del café. ¿Qué te pareció el penalti anulado a Julián Álvarez?

La realidad es que yo no había vivido algo así o al menos no lo recuerdo. Es mala suerte. Julián se resbala, es cierto que al resbalarse apoya, le da dos veces y, a pesar de resbalarse, es capaz de marcar ese penalti. Simplemente creo que es mala suerte. La normativa es así, la regla es así y se revisan todos los penaltis. Se revisó en el VAR y entiendo que está bien anulado.

"Julián Álvarez tuvo mala suerte con el penalti. Se revisó en el VAR y entiendo que está bien anulado"

Eres uno de los primeros contactos de los futbolistas aún en caliente. ¿Cómo lidias con ellos? ¿Cómo son en las distancias cortas?

En general la experiencia es bastante buena. Es cierto que tú tienes que ser consciente de esa situación. Eres prácticamente la primera persona con la que hablan después de que el árbitro haya pitado y las circunstancias son muy distintas. Pueden haber perdido en el último minuto, pueden llevar una mala racha, puede ser el jugador que ha marcado el penalti definitivo. Son muchas circunstancias y tú tienes que ser capaz de gestionar esas emociones, esos momentos, y de ahí tu capacidad para improvisar. Puede que veas que un jugador no tiene muchas ganas de hablar y quizá esa entrevista es más complicada, otros que son más cercanos, hay de todo. En general mi experiencia es bastante positiva.

¿Recuerdas alguna entrevista a pie de campo por algún motivo en especial?

Es difícil porque son tantas y tantas entrevistas las que se hacen a lo largo de tres temporadas. Si pienso en alguna que me haya hecho especial ilusión, seguramente destacaría el día en el que Gerard Piqué se despidió del fútbol. Fue la despedida de un grandísimo jugador para el Barça y para España. Tuvimos la suerte de entrevistarle en exclusiva junto a David Villa. Ellos son amigos y fueron compañeros y fue una entrevista muy especial.

Sandra Díaz y Michel, el entrenador del Girona.

Me quedo también con alguna de las entrevistas que le hicimos el año pasado a Michel, que fue sin duda el entrenador y el equipo revelación. Recuerdo especialmente las entrevistas en los partidos que ganó al FC Barcelona, tanto en el campo del Barça como en Montilivi. Esa felicidad de un entrenador humilde pero que sabía que estaba haciendo algo muy grande.

Recuerdo también una entrevista a Ronaldo Nazario en la previa de ELCLÁSICO en el Santiago Bernabéu. Fue muy especial estar allí con jugadores como Guti y Villa, a los que se sumó Ronaldo en la entrevista previa.

¿Cuesta dejarse en casa los colores? ¿De qué equipo eres?

En absoluto. A mí nunca me ha costado hacerlo. Evidentemente tengo un equipo. Equipo que saben mi familia y mis amigos, pero que no creo que sea bueno.... Para hacer mi trabajo con la máxima objetividad, y también para evitar muchas cosas, es mejor mantenerlo en ese secreto. Yo cuando trabajo lo que quiero es que salga bien nuestro trabajo y nuestra retransmisión con su previa y su postpartido, que sea perfecto, con grandes entrevistas, intervenciones y análisis. Me da igual si gana un equipo o el otro, lo puedo asegurar.

"Trabajar con Unzué ha sido un regalo. Es una persona que nos ha demostrado tener una fuerza que no sé si todos tendríamos en su situación"

Juan Carlos Unzué acaba de anunciar que deja de comentar en DAZN debido al avance de la ELA. ¿Qué te llevas de su experiencia?

Trabajar con él ha sido un regalo. Es una persona muy especial, Juan Carlos es una persona que nos ha demostrado tener una fuerza que no sé si todos tendríamos en su situación. Creo que es un grandísimo profesional y lo demostró estando en activo como jugador y entrenador, y ahora como comentarista. De él he aprendido muchísimo a lo largo de estos años. No han sido tantas veces las que he coincidido con él como me hubiese gustado, pero si las suficientes para aprender mucho de él, de su fortaleza mental, de la capacidad de sobreponerse a una situación tan, tan dura. Es una persona que creo que nos da una lección diaria a todos de cómo deberíamos afrontar los problemas en la vida. Ha sido un placer conocerle y compartir esta experiencia con él.

Cada vez hay más mujeres al frente de las retransmisiones de fútbol, pero ¿crees que aún queda mucho camino por recorrer en este sentido?

Queda, pero como con todo en esta vida en lo que se refiere a términos de igualdad. Poco a poco vamos dando esos pasos necesarios. Estamos demostrando que las mujeres estamos igual de capacitadas para presentar un programa de deportes, para hacer un pie de campo o para hacer entrevistas a los protagonistas. Sabemos de fútbol, nos gusta el fútbol y podemos ser igual de válidas que nuestros compañeros.

Yo siempre me he sentido muy valorada por todos mis compañeros. También por los espectadores, y creo que eso es fruto del trabajo. Con trabajo y perseverancia, y con unos objetivos claros, puedes llegar a donde quieras. Yo siempre me lo he planteado así. Evidentemente, cuando era una niña, los referentes que tenía no eran tanto femeninos como masculinos, pero nunca fue algo que me frenara o que yo pensase que no iba a ser capaz de conseguir. Creo que ahora, esos pasos y esa visibilidad que hay en todos los medios de comunicación con mujeres al frente de las retransmisiones, hará que muchas más niñas lo vean mucho más fácil y vean mucho más posible el llegar algún día ahí. Queda camino por recorrer, pero creo que estamos en la buena dirección.

"Estamos demostrando que las mujeres estamos igual de capacitadas para presentar un programa de deportes, hacer un pie de campo oentrevistas a los protagonistas"

Te incorporaste a DAZN en el verano de 2022. ¿Qué balance haces de esta etapa profesional?

Un balance tremendamente positivo. Evidentemente era un reto profesional para mí. Era un cambio de registro, un cambio respecto a lo que yo venía haciendo y a lo que ya había hecho. Era una apuesta por mí y yo tenía que demostrar que valía para ello. Y yo estoy muy contenta. Todavía tengo que mejorar, porque yo soy de las personas que piensa que se pueden hacer las cosas mejor y hay margen de mejora. Pero estoy muy feliz del trabajo que estamos haciendo, de cómo ha ido evolucionando y de los pasos que he ido dando.

Los dos primeros años yo me encargaba de presentar los prepartidos y los postpartidos de grandes equipos. Normalmente suelo cubrir a Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid, pero vamos variando. Este año, además, se me sumó el reto de presentar El Post de DAZN tras la marcha de Miguel Quintana y la verdad es que estoy muy feliz. Estoy aprendiendo diariamente con grandes compañeros, como son Alberto Edjogo y Eneko Fernández de Garayalde. Estoy con muchas ganas de seguir muchos años más y de seguir creciendo.

Sandra Díaz en 'El Chiringuito'.

Cuando dejaste El Chiringuito, ¿te costó mucho tomar esa decisión?

Claro que me costó. Me costó como imagino que le costaría a cualquier persona el dejar un trabajo donde ha estado mucho tiempo, donde ha aprendido mucho, donde ha sido feliz y donde deja muchos amigos y compañeros.

No fue una decisión fácil. Yo estuve seis años en El Chiringuito, fue el lugar que me dio la oportunidad, y Josep Pedrerol la persona que me dio mi primera oportunidad, y siempre le estaré agradecida. Fue una decisión difícil de tomar y que pensé durante mucho, mucho tiempo.

"Irme de 'El Chiringuito' fue una decisión difícil de tomar y que pensé durante mucho, mucho tiempo"

¿Qué te dijo Pedrerol? ¿Lo entendió?

Sí, por supuesto que me entendió. Tuvimos una charla y yo le comenté mis motivos. Él, evidentemente, tenía esa pena porque habían sido muchos años, casi seis, juntos. No quería que me marchase, pero me entendió y me deseó lo mejor.

¿Qué ha significado Pedrerol en tu carrera?

Ha sido una persona muy importante en mi carrera. Como he dicho, fue quien me dio la oportunidad, quien apostó por mí, y no siempre es fácil apostar por alguien sin saber cómo va a salir. Él lo hizo, confió en mí, me dio una oportunidad muy grande y creo que la supe aprovechar y me ha servido para estar donde estoy hoy en día.

Sandra Díaz, junto a Josep Pedrerol, el día de su despedida de 'El Chiringuito' hace casi tres años.

¿Es verdad que es duro como jefe?

Es una persona muy exigente con el trabajo. Lo es consigo mismo y por tanto lo es con los demás. Por eso exige ese compromiso y ese trabajo para que todo salga como él considera que tiene que salir. De eso también he aprendido mucho. Soy una persona muy autoexigente conmigo misma y de algún modo también comprendía muchas de las cosas que nos pedía.

¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado?

El trabajo. Él es una persona que siempre te dice eso, que trabajando es cuando vas a conseguir llegar lejos, que nadie regala nada y que el trabajo es lo más importante.

"Pedrerol es una persona muy exigente con el trabajo. Lo es consigo mismo y por tanto lo es con los demás"

Coincidiste con Montoya en El Chiringuito. ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Ya apuntaba maneras?

La verdad es que lo he recordado especialmente estas últimas semanas con los vídeos virales que han salido de esa actuación del día que vino a El Chiringuito a cantarnos su canción. Lo que pasa es que lo recordaba perfectamente, porque nos seguíamos en redes sociales y yo lo tenía muy presente.

Montoya es como se ha mostrado en el programa. Es un tío supernatural, con una gracia y una capacidad para improvisar y para soltar cualquier chascarrillo en cualquier momento y él es así. Yo tengo muy buen recuerdo suyo y no me ha sorprendido para nada el éxito que ha tenido.

¿Has seguido La isla de las tentaciones?

Por supuesto. Es un programa que seguí desde los inicios, he visto prácticamente todas las ediciones. Me sirve para desconectar, para entretenerme y para pasármelo bien y esta edición también la he visto.