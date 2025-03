Victoria Federica hace historia en 'El desafío': se convierte en la primera mujer en hacer la prueba de quemarse a lo bonzo

Ya lo había advertido: que iba a por todas. Victoria de Marichalar ha dejado boquiabierto al público al quemarse a lo bonzo en El desafío. La aristócrata había pedido expresamente enfrentarse a este reto. No sólo ha dejado uno de los momentos más impactantes de la edición, sino que ha hecho historia al ser la primera mujer en enfrentarse a este duelo contra el fuego.

A pesar de que se sabía que Victoria Federica iba entrar viva en llamas, no ha impedido que el reto haya causado impacto entre el público. “Sabía que no me iba a pasar nada y me apetecía probar una cosa que sabía que no podría hacer nunca si no era aquí”, compartía la socialité durante la rueda de prensa de presentación del talent show.

Un reto al que se enfrentaron Roberto Brasero, quien necesitó oxígeno tras ello; Omar Montes, quien también tuvo que ser atendido por los médicos; Jorge Lorenzo; Jorge Brazález, o Mario Vaquerizo. De ahí, que la expectación sea máxima. Ya en los ensayos, la hermana de Froilán veía que la prueba era mucho más complicada de lo que se veía en televisión.

“Me da miedo, mucho”, expresaba a las cámaras del concurso. “Impresiona mucho”, añadía. “No sé cómo lo voy a hacer, la verdad”, admitía. El vídeo mostraba también cómo la socialité se enfundaba en el traje protector que deberá llevar para poder realizar el reto. “¡Qué asco!”, exclamaba en la zona de ensayos. “Me ha dado bastante grima”, confesaba ante las cámaras.

“Esto huele muy mal”, se quejaba. “Va a ser muy complicado porque tienes que realizar la prueba mientras estás rodeada de fuego. Estás pendiente de lo que tienes que hacer y no quemarte”, explicaba.

Victoria Federica durante los ensayos de la prueba de fuego de 'El desafío'.

En las pruebas, podía verse que la hija de la duquesa de Lugo ensayaba siendo quemada por distintas partes del cuerpo, para que sintiese esa sensación de incendio. Era evidente que la socialité estaba siendo consciente de que se enfrentaba a uno de los retos más complicados que ha tenido en esta quinta temporada.

Y ha llegado el momento de la verdad. Roberto Leal le preguntaba a Pedro, el instructor de la prueba, si Victoria Federica estaba preparada para ‘las puertas del infierno’. “Está intranquila, ahora tiene esa sonrisa nerviosa, pero me ha dicho antes que, igual, no lo consigue. Estuvimos en los entrenamientos, tal y como ella pidió”, explicaba el entrenador.

Victoria Federica durante la prueba de quemarse a lo bonzo en 'El desafío'.

“Al principio era todo muy bonito, hasta que vio la realidad de llevar el fuego sobre uno mismo”, concluía Pedro. Cuando el presentador le preguntaba a Vic si se arrepentía de haber pedido expresamente este desafío, ella contestó rápidamente: “Sí. Un poco”. “Pero bueno, me apetece. Es una experiencia única y confío en todo el equipo. A ver qué tal”, agregaba.

El reto era el doble de importante, dado que Victoria Federica se jugaba el adelantar a Gotzon Mantuliz, quien lidera el ranking. A pesar del nerviosismo. La socialité lograba pasar la prueba, dejando momentos que han quedado grabados en la retina, especialmente cuando se veía toda su espalda arder.

El desafío ha sido mayor, dado que ha tenido que combinar ejercicios de equilibrio, con estrategia para abrir las puertas y también apnea, al tener que aguantar la respiración en ciertos momentos. A pesar de todo, Vic lo ha superado con creces. Su cara era un poema, pero también mostraba alivio al terminar.

“He tragado un montón de humo. Me cuesta respirar, pero estoy muy bien. Estoy contenta. Tenía mucha ansiedad en los ensayos. Es la segunda vez que lo he hecho, siento que lo he logrado”, admitía Vic, quien llegó a pensar que no lo iba a poder hacer. “Me agobiaba mucho. Gracias a los ánimos del equipo. Por ellos, he podido lograrlo”, concluía con fuertes aplausos.