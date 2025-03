Raquel Bollo vuelve a la carga y señala de nuevo a Isa Pantoja: "Si alguien miente en esta vida eres tú, yo sí te conozco"

Tensión máxima en Tardear. El magacín vespertino de Telecinco iba a ser el escenario donde, este viernes, Raquel Bollo volvería a responder a las graves acusaciones de Isa Pantoja realizadas este mediodía, en Vamos a ver.

El conflicto surgido entre ambas tiene origen en el plató de Supervivientes durante la edición de 2023, pero el conflicto se ha intensificado, y ambas continúan defendiendo a los suyos. La situación empeoró aún más después de la contundente entrevista de Isa Pi en ¡De viernes! y el posterior desmentido de Raquel Bollo.

"No entiendo por qué tiene tanta inquina contra mí, me parece curioso que ella diga eso de que ella sí se lleva bien con sus hijos, como dardo hacia mí, cuando sí se trata con mi hermano después de lo que hizo él en Cantora la herencia envenenada", decía la hija de Isabel Pantoja.

"Me parece muy hipócrita y no tengo interés en seguir con esta polémica porque a mí, después del ¡De viernes! que yo tuve, el suyo desmintiéndome me dolió mucho. Ya se hizo un programa a mi costa, la próxima vez que se siente en Tardear para hablar de mí se lo va a tener que currar un poquito más", apuntaba Isa Pantoja este viernes en el programa de Joaquín Prat.

La respuesta de Raquel Bollo no iba a hacerse esperar: "Lo dije todo absolutamente el otro día, sinceramente. Llevo trabajando 20 años en televisión, cuando empecé tú eras una mica. No me han pagado por gusto. Eres tú la que me nombras, no tengo interés ninguno en ti. Si a ti te dolía tu marido imagina si fueran tus hijos".

"Manuel salió de Supervivientes por una enfermedad y lo hizo lleno de amigos, cosa que vosotros no. Si sigues diciendo algo de mí te voy a responder. Yo salí por algo delicado pero que era verdad, lo dicen las sentencias. Tú me metiste en un lío porque acusaste a una persona de maltrato. Si alguien miente en esta vida eres tú, yo sí te conozco", señalaba duramente la que fuera colaboradora de Sálvame.

"Yo también sufrí mucho. No manipules más diciendo que yo me llevo bien con Kiko y que contigo no. Porque cuando tu hablabas de tu familia yo te seguía defendiendo. Te conozco desde pequeñita y a mí no me engañas. Cada día que sigas hablando de mí, yo te voy a contestar y recordar que la que ha mentido con algo muy grave eres tú. Tengo tres sentencias que avalan, tú ninguna", seguía respondiendo Raquel Bollo.

"Si hiciste eso, para mí eres capaz de todo. A tu hermano sí le he corregido porque él si deja que se le hable y tiene respeto por las personas. A ti no se te puede decir nada porque cuando te van a decir algo, quitas a esa persona de tu vida. No te queda nadie", apuntaba también la colaboradora de Tardear.

"No me interesas nada, que la vida te vaya muy bien. La relación terminó en Supervivientes, la que te echaba el brazo para protegerte de la prensa era yo. Hay que ser agradecida en la vida, tu a tus primos los has hundido. Quien vuelva a decir que yo y mis hijos formamos en el plató algo, lo pienso demandar. Sois muy mentirosas", acusaba directamente Bollo a las voces más críticas sobre ella.

"Mis hijos podrían haber vivido de la televisión como has hecho tú, pero no lo han hecho. Mis hijos no son noticia porque no ponen verde a su madre y a su abuela. Yo no tengo todo el rato a mi alrededor a gente que me ríe las gracias", sentenciaba finalmente Raquel Bollo a la peruana.