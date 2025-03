Belén Esteban y su reencuentro con Ana Rosa en el partido del Atleti: "Le dije que nunca debió irse de las mañanas"

Así, la pasión conjunta por el Atlético de Madrid volvió a unir a dos compañeras que compartieron cadena e incluso programa durante años. Cabe recordar que Sabor a ti, en Antena 3, fue uno de los primeros espacios en los que colaboró Belén Esteban. Ya en Telecinco, también participó en El programa de Ana Rosa.

"Le dije una cosa que igual no debería haberle dicho:, recordó, agregando: "Ella está muy feliz en las mañanas. Y yo personalmente creo que nunca la tenían que haber movido, pero, bueno, son cosas de empresa y ahí no me tengo que meter".