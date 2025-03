Terelu Campos, desesperada, activa el protocolo de abandono en 'Supervivientes': "Quiero que me saquéis de aquí"

Este martes fue un día complicado para el equipo de Supervivientes. La gala arrancó con Laura Madrueño avisando de que, por primera vez, no había podido volar hacia los Cayos donde se encuentran los concursantes por culpa de un tremendo temporal. Más tarde, el programa se vio obligado a evacuar a los famosos para no correr riesgos innecesarios.

Pero, en un momento dado, Carlos Sobera soltó la bomba: "Terelu Campos ha activado el protocolo de abandono". El frío y la humedad hizo que la hija de María Teresa quisiera seguir los pasos de Beatriz Rico, que apenas aguantó 72 horas en Honduras.

"Imagino que es por la claustrofobia. Cuando ves que no para de llover y que no puedes salir, te da un ataque de pánico", deslizó su hermana Carmen Borrego desde plató sin saber mucha más información.

Luego, Supervivientes emitió un vídeo en el que una desesperada Terelu pedía que la rescataran ante la gravedad de la situación: "Quiero que me saquéis ahora mismo de aquí. Estoy chorreando. Os lo digo ya. Llevadme a la cabaña, donde sea. Yo es que me voy para allá, yo no bromeo. Estoy empapada".

Terelu, que está dando todo un ejemplo de superación tras pasar dos cánceres, continuó: "Yo me las piro ahora mismo. Esto es lo que a mí ya me echa de aquí. No puedo con la humedad, no puedo con los huesos".

Terelu Campos junto a Laura Madrueño en 'Supervivientes' este martes.

Finalmente, Terelu comunicó en directo, y junto a Laura Madrueño que continuaba con la aventura. A las inclemencias meteorológicas, por cierto, se unió el rifirrafe que tuvo con Makoke, a la que no perdona la bronca que tuvo con su hija Alejandra en televisión.

"Yo antes de tocar a Anita, me inmolo. Tú fuiste así, que te vio todo el mundo. Quiero irme ya a la otra playa, estoy hasta el c... de estar aquí", se quejó.

Una fecha clave

Discusiones aparte, hay que recordar que Terelu podría tener sus días contados en Supervivientes. La fecha clave es el 26 de abril, un día que tendrá que subirse al escenario del Teatro Zorrilla de Valladolid para representar la función Santa Lola.

De acuerdo a lo transmitido por el programa, la hija de María Teresa se convertiría en concursante de pleno derecho si logra permanecer en Honduras 21 días, el tiempo que aguantó su hermana.