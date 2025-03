Sonsoles Ónega, muy sorprendida ante la respuesta y actitud de Bárbara Royo, exabogada de José Bretón

Y ahora Sonsoles arrancaba un miércoles más con la última información de los temas más relevantes de la actualidad en nuestro país. Así, un día más, Sonsoles Ónega, junto a un grupo de colaboradores conformado con personalidades como Pilar Vidal, Nacho Gay o Miguel Lago, se sentaban en el plató de Antena 3 para comentar diversos acontecimientos tales como el caso de José Bretón.

Catorce años después de asesinar a sus hijos y deshacerse de sus cuerpos en una hoguera construida con una plancha de metal, José Bretón confesaba el crimen desde la cárcel. A través de una serie de cartas con el escritor Luis G. Martín, Bretón relató cómo planificó y ejecutó el asesinato.

"Disolví las pastillas machacadas en agua con azúcar. Antes de poner los cuerpos en el fuego, comprobé que no respiraban. Estaban ya muertos" exponía en el libro. Su frialdad al exponer estos hechos han conmocionado a la opinión pública y ha sido comentado por diversos programas de televisión, entre ellos Y ahora Sonsoles.

"¿Por qué decidiste dejar de representar a Bretón?", preguntaba Sonsoles Ónega muy directamente a Bárbara Royo, quien fuera abogada de José Bretón y que renunció a su defensa hace más de dos años.

"Yo no te voy a contestar a eso, perdona, ni a ti ni a nadie. El motivo es algo que me guardo para mí. Desde entonces no tengo contacto con él", contestó rotundamente ante la atenta mirada de la presentadora. Sonsoles Ónega, visiblemente sorprendida, lanzó una pregunta más: "¿Cómo era este hombre? Porque tú lo tuviste cara a cara".

Sonsoles Ónega y Bárbara Royo. 'Y ahora Sonsoles'.

"Tiene un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) y en un informe se señalaban rasgos narcisistas. Ese mismo informe descartaba la psicopatía. Más allá de eso, y lo que yo habría podido percibir... eso yo ya no puedo desvelarlo", exponía la abogada.

"Un asesino de esta magnitud, con esta alma tan negra, ¿cuenta la verdad alguna vez?", preguntaba Sonsoles Ónega a la letrada, quien sin tapujo alguno contestó con un rotundo "sí". Sin embargo, no aportó más detalles sobre las conversaciones que mantuvo con José Bretón durante su defensa.

Al escuchar la entrevista, Miguel Lago, colaborador habitual del programa, estalló contra el imputado. "Ojalá te pudras y no vuelvas a ver nunca la luz del sol", espetó ante las cámaras.

Eso no fue todo. Además, añadió: "Bretón es un desgraciado, un mal nacido, repugnante. Lo que cuenta este asqueroso es increíble, que sintió un miedo tan grande sobre el futuro de sus hijos que eso le llevó a pensar que mejor no estuvieran", sentenció finalmente el periodista ante los ojos de Sonsoles Ónega y demás compañeros.