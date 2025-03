Roberto Leal no se muerde la lengua y se queja de su jersey en ‘Pasapalabra’: “Tiene pelito por dentro y me pica”

Este miércoles, Roberto Leal ha recibido por última vez a los actuales invitados de Pasapalabra. Y es que la dinámica habitual del formato es la de renovar a los famosos que ayudan a los concursantes en las diferentes pruebas cada tres días. En esta ocasión, se trataba de la modelo Virginia Troconis y los actores Víctor Palmero, Pablo Rivero (al que han sacado un parecido razonable con el concursante Manu) y Elisa Matilla.

Tras saludar a Manu y Rosa, quienes habían firmado empate en la última entrega y, por lo tanto, no tenían que jugar por la silla azul, Roberto recibió a Virginia Troconis. “Yo quiero aprovechar, porque aquí todos están mi madre, mi madre, mi madre. Y mi madre es una seguidora y una fan de Pasapalabra desde Venezuela, y os ve todos los días”, explicaba la esposa de El Cordobés.

En ese sentido, Roberto Leal le hizo una invitación: cuando su progenitora esté en España que la lleve al programa. “Ya se fue, la tuve aquí un tiempo y ya se fue”, reconocía Virgina, asegurando que “cuando vuelva me la traigo, seguro. Un beso, mamá, te quiero mucho”.

Luego le tocó el turno a Víctor Palmero, que días atrás también había saludado a su madre desde el programa. Y por ello bromeó: “Yo quiero aprovechar este momento para saludar a la madre de Pablo Rivero, porque es la única que falta por saludar”. Le preguntaron al actor que cómo se llamaba, y respondió que Marisol. “Marisol, besazo de Pasapalabra”, le decían.

Pablo Rivero fue, precisamente, el siguiente en recibir la bienvenida. “¿Cómo estás, Pablo? Yo me preocupo mucho siempre por ti, ¿cómo estás?”, preguntaba Roberto Leal. “Bueno, estoy muy bien, curiosamente. Me lo estoy pasando muy bien estos días. Ya me da pena el tercero”. Leal le preguntó si otras veces no se lo pasa bien, y el intérprete reconoció que le encanta ver el programa, “pero cuando llego aquí corto circuito, me bloqueo y no soy capaz, y me lo estoy pasando muy bien”.

“Además, Rosa ha sido muy generosa y el primer día me dijo: da igual que te confundas, juega. Y es verdad, me quitó toda la tensión”, seguía relatando el que fuese actor de Cuéntame cómo pasó.

Por último, Roberto Leal saludó a Elisa Matilla. “Estoy estupenda. Hablemos de ti. ¿Cómo estás tú?”, le preguntó ella al sevillano. “Porque no se te borra la sonrisa”, puntualizaba. “Yo me lo paso bien. Disfruto mucho mi programa cuando viene gente también con ganas de pasárselo bien, pues yo también. Hoy quizás con un poquito de calor”, terminaba reconociendo.

“Hoy este polito que me ha puesto nuestro estilista, que es muy bueno, pero quizás me ha puesto ya de noviembre quizás, ¿no? Si me veis a sudar es de la emoción también, pero sobre todo, del jersey, que tiene pelitos por dentro y me pica”, reconocía entre risas el presentador. “Dicho esto, estoy muy bien. Gracias por ese detalle”, finalizaba Roberto Leal, antes de comenzar la primera prueba.