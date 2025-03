María Patiño acepta sin consultar con dirección el reto de un colaborador de ‘Ni que fuéramos’: “¡Me rapo la cabeza!”

La Quickie Ronda de Ni que fuéramos Shhh llega cada día a eso de las seis de la tarde, y en ella, diferentes periodistas especializados en televisión comentan alguna noticia de actualidad. Algunos de esos periodistas, como Antonio Albert o Juanma Fernández, también suelen ir por el plató del Canal Quickie.

Este miércoles, en concreto, María Patiño (que se había ausentado unos días) regresaba al magacín y charló con Antonio Albert en la Quickie Ronda. Y este, antes de ir al grano, deslizó cómo María Patiño se había perdido su minuto de plomo del pasado lunes.

Como minuto de plomo se entiende al repaso de las audiencias que Javier de Hoyos hace cada día, y en el que se destaca el minuto del programa que más espectadores tiene (minuto de oro) y el que menos (de plomo), y el pasado lunes, Antonio tuvo ese dudoso honor de ser el minuto de plomo. “¿Te parece justo?”, le preguntaba el periodista a María Patiño. “Cariño, yo he tenido tantos”, le reconocía la presentadora, quitándole importancia al asunto.

“Te voy a proponer una cosa”, decía entonces Antonio. “La próxima vez que vaya a plató, si no consigo, para compensar, un minuto de oro, me rapo la cabeza”, lanzaba. “Vale, yo te lo compro. Sin consultar con la directora”, decía rápidamente María Patiño, mientras llamaba a Rocío, la directora del programa este miércoles. “Yo te digo que sí en su nombre, perfecto. Ay me gustan estos retos”, respondía María Patiño, recogiendo el guante. “Ahí está, ahí lo dejo”, finalizaba Albert su propuesta.

Dejando a un lado el reto en cuestión, Antonio Albert ha puesto sobre la mesa la entrevista que Sandra Barneda ha dado a Laura Escanes en su pódcast. Allí, Sandra ha desvelado que a ella le ofrecieron antes que a Mónica Naranjo presentar La isla de las tentaciones, y que ella rechazó la oferta, porque entonces estaba con Gran Hermano VIP y Supervivientes.

Entonces se lo vendieron como un “reality menor” que iba a emitirse en Cuatro, y que era una forma de premiarla. Sin embargo, el compromiso de presentarlo le apartaría de los otros formatos de la cadena, por lo que prefirió, en un primer momento, rechazarlo.

Finalmente, Mónica Naranjo fue la presentadora del programa, que acabó estrenándose en Telecinco y no en Cuatro, y siendo el fenómeno televisivo que todos conocen a día de hoy. Cuando Mónica no llegó a un acuerdo económico para presentar la segunda temporada vuelven a contactar con Barneda, y entonces dijo que sí.