Ana Rosa Quintana no se muerde la lengua y señala a Makoke en 'Supervivientes 2025': "Es un poquito victimista"

'Supervivientes 2025' sigue dando mucho de qué hablar, y esta vez ha sido Ana Rosa Quintana quien no se ha mordido la lengua al opinar sobre la actitud de Makoke en la isla.

Durante su programa matinal, la presentadora analizó el enfrentamiento entre Terelu Campos y la ex de Kiko Matamoros, dejando claro que no comparte la actitud de esta última.

Todo empezó cuando en 'Supervivientes' se emitieron imágenes de Terelu desesperada por el frío y la humedad, hasta el punto de pedir su evacuación. "Quiero que me saquéis ahora mismo de aquí. Estoy chorreando. Os lo digo ya. Llevadme a la cabaña, donde sea. Yo es que me voy para allá, yo no bromeo. Estoy empapada", decía muy alterada. Sin embargo, después de calmarse, decidió seguir adelante con la aventura y no abandonar el reality.

Ana Rosa habla claro sobre este episodio. Telecinco

Sin embargo, los colaboradores no se centraron en este asusnto, si no en los encontronazos que la periodista está teniendo durante sus primeros días en la isla.

Terelu Campos tiene los nervios a flor de piel y así se ha comprobado. La hija de María Teresa Campos explotó con Makoke, a quien le recriminó que no es normal que ya eche de menos a su gente.

Terelu no entendía cómo su compañera podía estar ya tan afectada tras solo cuatro días en la isla. "Estoy triste porque les echo mucho de menos, además con mi novio estaba las 24 horas al día", confesaba Makoke.

Ante esto, Terelu no se contuvo y respondió tajante: "Es que eso es un coñazo". Makoke, visiblemente molesta, le contestó: "¿Por qué? Coñazo tú". Pero Terelu siguió en su línea: "Porque yo tengo una hija y porque voy a estar triste, qué le pasa a mi hija, si está en la gloria. Es que no puedo con eso de verdad".

Ana Rosa sincera en su programa. Telecinco

Makoke, sorprendida, le preguntó: "¿Ah, que no puedes con la palabra ‘echar de menos’?" a lo que Terelu insistió: "Venga ya, cinco días, como si fuera un bebé. No la puedo echar de menos ya, porque ella está bien".

El tema se calentó aún más cuando Makoke admitió que extrañaba más a su novio que a su hija, argumentando que se van a casar en septiembre. Terelu, sin filtros, le soltó: "¿Tú te fías de él? Porque lo mismo puede tener una noche loca por ahí". Makoke, sin dudarlo, aseguró que confiaba plenamente en su pareja.

Un debate que no ha tardado en llegar hasta el plató de Ana Rosa, donde sus colaboradores no han dudado en opinar.

Ahinoa Arteta explicaba que ella, que se ha llevado toda su vida fuera, "no entiendo que cuando la gente lleva dos días separadas ya se eche de menos". Por su parte, Luis Pliego, defendió a Makoke y le preguntó a Ana Rosa si ella no extrañaría a su marido en esa situación.

Sin embargo, Ana Rosa fue muy clara y respondió con contundencia: "Sí, pero no lo diría. Si solo llevas cuatro días no puedes decir eso", añadiendo convencida, "si tomas la decisión de irte dos meses, a los cuatro días no puedes decir ‘qué horror’. No, no. Es un poquito victimista".

Unas palabras, con las que Ana Rosa ha vuelto a dejar clara su opinión sobre los participantes del conocido reality, dejando en evidencia que en solo cinco días no hay tiempo para dramatizar tanto.