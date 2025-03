Sandra Barneda se harta de Montoya, Anita y Manuel en 'La isla de las tentaciones': "Estoy a punto de levantarme e irme"

La tensión podía cortarse con cuchillo en el reencuentro entre Anita y Montoya en La isla de las tentaciones, y más con la presencia de Manuel, que entró en la sala vestido cual "Freddie Mercury". La pareja debía ajustar cuentas después de que él decidiese irse solo del programa y ella con su tentador. A su vez, este la rechazó.

Tan esperado era el último careo que el reality show arrasó en Telecinco. Su tramo principal marcó máximo de temporada, con un espectacular 26,9% de cuota de media y 2.211.000 espectadores de media. Antes, el tramo exprés -de 22:08 a 23:12 horas- hizo un 17,4% de share y reunió a 2.443.000 fieles, siendo la emisión más vista de este lunes, 10 de marzo.

A pesar de decirle 'no' a Anita, el soltero reconoció que se habían visto "fuera varias veces": "Yo no quería nada serio con ella y ella lo sabe, nunca la he engañado". Aun así, se visitaron tanto en Barcelona como en Madrid y en alguna ocasión se dijeron "te quiero".

El de Utrera empezaba a perder los nervios y Manuel 'pinchaba' más: "¿Sabes lo que te duele? Que te he levantado la novia en cinco días". En ese punto, la concursante del formato de Cuarzo Producciones empezaba a llorar y suplicaba que dejaran de insultarse.

"Estuve con ella en Barcelona, en Madrid, me lo he pasado muy bien y le tengo cariño. Le he dicho 'te quiero' y ella a mí. Le he dicho que vuelva con su novio porque conmigo no iba a tener nada. Con el que ha estado jugando ha sido con Montoya", señalaba el exnovio de Lucía Sánchez.

Anita llora desconsoladamente en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

Ahí Montoya terminaba de perder los papeles y abandonaba el lugar, mientras gritaba a voces limpias: "Lamentable, lamentable. Es que ahora mismo me lo estoy creyendo a él. Encima se queda ahí y no me viene a buscar". Y es que Anita no se molestó en ir detrás de él para consolarle.

Giro de guion en 'La isla'

Posteriormente, hizo su entrada triunfal la cuarta en discordia, Gabriella. La tentadora de Montoya aseguró que hablaron al regresar de República Dominicana y el sevillano "seguía en bucle con Anita". "Me dijo que no estaba bien, que ahora no iba a conocer a nadie. Yo no iba estar yendo detrás de nadie. Volvió con Anita y no nos volvimos a ver", desveló.

Más tarde, la soltera sorprendía a todos confirmando que estaba conociendo a Manuel. Incluso que "estaban ilusionados" y que se habían ido a vivir juntos a la capital. Montoya, incrédulo, le preguntó al gaditano si todo eso había sido "en cinco segundos".

Gabriella y Manuel desvelaron que se estaban conociendo tras 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

"Cinco segundos tardó tu novia Anita en abrir la puerta de su habitación", respondió el tentador. Sandra Barneda no aguantó más este cruce de reproches sin fin: "Estoy a punto de levantarme e irme. Esto está siendo... Esto está superando todos mis límites de la mala educación".

Después de que Manuel y Gabriella se marchasen, Anita se confesaba ante Montoya entre lágrimas: "Me importa una m... Manuel, no tendríamos que haber ido nunca a la isla. Te he querido con todos tus traumas y tus taras. Yo le amo a él". "Yo sí quería entrar, me ha abierto los ojos. Te sigo amando, eres el amor de mi vida, pero me tengo que querer a mí mismo. Esto no es sano. Ahora quiero estar conmigo mismo", concluyó el andaluz.