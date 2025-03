El parecido razonable de Manu Pascual y Pablo Rivero en su encuentro en ‘Pasapalabra’: “Venía al casting para hacer de su padre”

Este lunes Pasapalabra renovó sus invitados. Así, Roberto Leal dio la bienvenida a la modelo Virginia Troconis y a los actores Elisa Matilla, Víctor Palmero y Pablo Rivero. Con este último intérprete Roberto Leal tiene una conexión especial, y nada más verlo le reprochó el tiempo que hacía que no se pasaba por el programa.

Cuando Roberto Leal saludó a Manu, le dijo: “Hoy no eres el único rubio de la mesa...”. Entonces Pablo Rivero se unió a la conversación, y admitió que entre ellos hay cierto parecido. “Cuando le veo en la tele pienso que soy yo de adolescente, yo era así”, admitía el que fuese ganador de Celebrity Bake Off.

Manu entonces recogió el guante: a él también le han sacado ese parecido. “Alguna vez me lo han dicho, pero ¡ya quisiera yo parecerme a Pablo!”, bromeaba el madrileño, que competía en el equipo contrario a Rivero, quien junto a Virginia Troconis prestaba su ayuda a Rosa.

Las bromas sobre el parecido no han quedado ahí. Esta tarde, después de que Rosa se jugase la silla azul, pues Manu fue el mejor en la prueba del rosco el lunes, Roberto Leal volvió a dar la bienvenida a todos los invitados. Y cuando llegó el turno de Pablo, en primer lugar, le recriminó que los dos vistiesen igual. “¿Por qué me has copiado el look?”, le recriminaba con sorna el presentador andaluz. “He tenido que ponerme una chaquetita, porque si no íbamos igual”, añadía Roberto.

“Es que si no he dicho que no entraba. Yo he venido aquí al casting de padre de Manu. El padre y la madre”, bromeaba entonces Pablo Rivero, recogiendo ese parecido razonable del que se habló el día anterior. Roberto Leal entonces le proponía protagonizar “el biopic sobre Manu, le daremos una vuelta”.

A lo largo de estos meses, Manu Pascual ha conseguido escribir su nombre con letras de oro en la historia de Pasapalabra. Empezó a participar el 16 mayo, al día siguiente de que Óscar Díaz se llevase el rosco. Desde entonces ha visto cómo el bote ha ido subiendo hasta los más 1,3 millones que acumula en la actualidad.

Manu es ya un concursante legendario del formato, de los que más entregas ha llevado a cabo, más de 200, y ha superado en permanencia a Rafa Castaño. De momento, el bote se le resiste, pero no son pocas las ocasiones en las que se ha quedado a un solo acierto.