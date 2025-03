El accidente por el que David Broncano casi causa baja en 'La Revuelta' este lunes: "Estoy que no me puedo ni menear"

Como cada día, La Revuelta arrancó este lunes, 10 de marzo, poniéndole el micrófono a los asistentes al teatro Príncipe de Gran Vía. Así, los espectadores de La 1 pudieron comprobar que estaba entre el público el mismísimo Avatar. "Hay un pavo que ha venido disfrazado de Avatar y tiene que estar pensando: 'Jo..., uno sin disfrazarse y ya me ha quitado el protagonismo", apuntó Sergio Bezos.

Y es que en la bañera estaba tumbado un chico con un atuendo de lo más normal. Obviamente, contrastaba con el de Oier, un vasco que había decidido presentarse de esta guisa al programa de David Broncano. El presentador de la pública estaba estupefacto.

"Eres de los que me ha chocado la mano al entrar, ¿no? Fíjate que no me ha parecido ni raro. 'Estará en una mala tarde, tiene un mal color'. Ni me había fijado", reconoció Broncano, mientras Grison bromeaba con que el joven había bebido "mucho Blue Tropic últimamente".

El asistente al público sacó pecho de su lugar de procedencia: "Somos diferentes y tenemos personalidad suficiente. Quiero saludar a Santurtzi. Gora Santurtzi". "Lo digo todos los días, pero tenemos mucha suerte", aceptó el conductor del formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa, presumiendo de la gente que acudía a las grabaciones.

Entonces, Oier propuso a David cantar algo. Este no estaba muy seguro y quiso saber si se trataba de "una euskocanción o una 'avatarcanción'". Además, desveló que este lunes no estaba para muchos trotes. "Perdón, pero es que hoy no puedo bailar. Me he pegado una...".

Oier acude a 'La Revuelta' vestido de Avatar. RTVE

"Ricardo, no te lo he contado. Casi no hago el programa hoy. He tenido un pequeño accidente y estoy casi que no me puedo ni menear", reveló Broncano, que por supuesto recibiría una respuesta de Ricardo desde el humor: "Eso es que te pesa la cartera, ¿eh?".

Al parecer, Oier fue a La Revuelta disfrazado por una apuesta con su cuadrilla de amigos del pueblo, por el típico "a que no te atreves". Finalmente, el de Vizcaya se subió al escenario, y ante la atónita mirada de Broncano, se puso a cantar la canción popular De Santurce a Bilbao. Eso sí, le añadió una coreografía un tanto especial.