'Supervivientes 2025' sufre una baja en tiempo récord: los motivos por los que Beatriz Rico ha puesto fin a su concurso

A las 72 horas de arrancar Supervivientes 2025, el cuerpo y la mente de Beatriz Rico han dicho hasta aquí. Este domingo, 9 de marzo, se activó el protocolo de abandono y la actriz marchará en breves de vuelta a España. El motivo, una cuestión de salud que le impide continuar la aventura.

"Me encantaría seguir, pero no puedo. A veces hay que dejar la chulería de lado y reconocer tus vulnerabilidades, sobre todo cuando no dependen de ti y se te escapan de las manos", comentó la concursante en su primera conexión con Sandra Barneda en Conexión Honduras.

"Es algo que no controlas y dices: 'Pues hasta aquí. Beatriz, para, no puedes forzar la máquina'. Si no duermo, no soy persona. No puedo estar con los chicos, bien, colaborando. Tengo miedo por mi salud también, el no dormir te debilita muchísimo", afirmó Rico.

El equipo médico del programa de Telecinco lo tuvo claro: "En tus condiciones, no se puede". Al parecer, en estos tres días, la asturiana no ha podido pegar ojo en ningún momento. "Lo siento por mi familia y amigos", lamentó, a la par que aseguró que ella es "la prueba viva" de que en Supervivientes no hay ni trampa ni cartón, que no les "ponen camas" ni nada similar.

Barneda, desde plató, se mostró comprensiva: "No te preocupes, Beatriz. Déjame que te diga algo. Hay tanta gente que se le propone ir a Supervivientes y no se atreve... No nos enteraremos nunca, pero te digo que es así. Tú lo has intentado y has dicho: 'No puedo'. Pero te has atrevido. Y lo más importante es la salud. Si tú dices hasta aquí, es hasta aquí".

Terelu: "Te arrepentirás"

No todos aceptaron la decisión de Beatriz Rico de tan buena gana. Cuando la robinsón la comunicó a sus compañeros, Terelu Campos no lo entendió del todo: "Te vas a arrepentir". Aun así, la hija de María Teresa se preocupó por ella: "¿Por qué no duermes?".

Sin embargo, la situación era "límite", como señalaba Laura Madrueño al inicio del Conexión Honduras de este domingo. "¿Cuántas noches puede estar una persona sin dormir? Creo que cuatro o cinco y te mueres", se preguntó Beatriz, que no tardó en notar los estragos del insomnio: "He dormido solo una hora seguida. Veo así como puntitos cuando abro los ojos".

Beatriz Rico, incapaz de dormir en 'Supervivientes'. Mediaset España

Cabe recordar que Beatriz Rico acabó la gala inaugural de Supervivientes en la lista de nominados junto a Koldo, Samya y Rosario. La presentadora de Mediaset explicó que, con el abandono de Rico, quedaba anulada la votación que se inició el jueves. "Ya está abierta una nueva votación con los tres nominados".

Rasel, récord de abandono exprés

Es un hecho que Supervivientes somete a condiciones realmente extremas tanto al cuerpo como a la mente. Unos deciden, como dice Beatriz Rico, "forzar la máquina" al máximo. Otros prefieren no hacerlo. En toda la historia del formato, han sido muchos los concursantes que han abandonado los Cayos Cochinos antes de tiempo.

Eso sí, ninguno fue más rápido que Rasel. En 2015, el cantante ni siquiera llegó a pisar Honduras. Ya en su estancia en el hotel, donde los participantes hacen la preconvivencia, le ocasionó "ansiedad y pérdida de fuerzas para continuar" en el espacio de supervivencia.