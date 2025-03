El nuevo paso adelante de José María Almoguera en Telecinco: ya está al nivel de su madre y de su prima

Hace escasamente un año, José María Almoguera era una persona casi anónima, y de él conocíamos que era hijo de Carmen Borrego, que habían salido en alguna revista juntos, y poco más. No era alguien a quien se pararía por la calle, al que se identificaría por la calle ni se le pararía para pedirle una foto.

Entonces trabajaba como auxiliar de producción en Cuarzo, la productora de Supervivientes o el ya desaparecido Así es la vida. Pero todo cambió después de dar una exclusiva en una revista en la que cargaba duramente contra su madre. Y que abrió la veda a más entrevistas, y a visitas a ¡De Viernes! oara partir peras con la persona que le trajo al mundo.

Carmen Borrego se mostraba prudente dentro de sus posibilidades, y no se cansaba de decir que a José María no le gustaban los medios. Y cuando fichó por GH DÚO como concursante, lo defendió como algo que hacía por dinero, que vendría bien para el hijo que tuvo con Paola Olmedo, y que no era delito entrar en un reality.

Ahora, José María, ya fuera de la casa de Guadalix de la Sierra, ha dado un paso más en su carrera catódica. Y así, este lunes se ha confirmado que seguirá los pasos de su madre y de su prima, Alejandra Rubio, convirtiéndose en colaborador de televisión. En concreto, le veremos en Tardear.

Fue Frank Blanco quien anunciaba la noticia en una conexión con Vamos a ver. “Hoy debuta como colaborador un personaje del clan Campos, José María Almoguera. La familia va ampliando territorio”, afirmaba el comunicador, que tomó el testigo de Ana Rosa Quintana tras el regreso de El programa de Ana Rosa.

Joaquín Prat ha reaccionado, y le ha dicho a la propia Alejandra RubiO: “¡Ya tiene trabajo tu primo!”. “Me alegro mucho por él. Ha estado mucho tiempo viendo cómo funciona esto, seguro que le va bien”, respondía entonces la hija de Terelu Campos.

El salto de Almoguera como colaborador coincide con la participación de Terelu Campos en Supervivientes. Así, podrá comentar las andanzas de su tía en Honduras, programa en el que, de momento, no es concursante de pleno derecho. Tal como se narró en el estreno del reality, cuando lleve 21 días, el tiempo que aguantó Carmen Borrego en la isla, podrá decidir si se convierte en concursante e intenta luchar por el premio final.