María Casado, entre lágrimas, se despide de David Cantero en 'Informativos Telecinco': “Hoy ha sido un día difícil para mí”

Este sábado 8 de marzo ha sido un día especial para María Casado. Más allá de conmemorar el Día de la Mujer, la periodista iba vestida con un elegante traje color malva, la presentadora ha dedicado unas sentidas palabras a su compañero de Informativos Telecinco hasta el pasado fin de semana, David Cantero. Una dedicatoria en la que no ha podido evitar las lágrimas.

El telediario seguía su curso habitual, con especial enfoque a diversas informaciones alrededor del 8M, haciéndose eco de las muchas manifestaciones que se están celebrando en toda España a lo largo de esta jornada. Con reportajes en los que diferentes mujeres feministas han compartido sus distintas visiones sobre la lucha por los derechos.

Tras llegar a su fin, Casado no ha dudado en dedicarle unas palabras a Cantero. Mediaset sorprendía el pasado 6 de marzo anunciando la salida del periodista tras estar 15 años al frente de distintas ediciones de Informativos Telecinco. Cantero pasó a presentar la versión del fin de semana de los telediarios en enero de 2024, junto con Pepe Ribagorda y Leticia Iglesias. Desde septiembre del año pasado, los pasó a presentar con Casado.

“Para mí, es una despedida poco habitual, ya lo ven. Estoy sola, pero, quizás se hayan dado cuenta si mi look les ha gustado. No sé si ustedes habrán sospechado de quién es esta corbata”, comenzaba diciendo mientras que desabrochaba dicho complemento.

“No está hoy conmigo, es de David, pero hoy sentía la necesidad de sentirlo cerquita. Por eso, me la he puesto. Voy a aprovechar. David, ya saben, es un señor, un caballero, como lo ha sido siempre. Se ha despedido como él hace habitualmente, en silencio y casi de puntillas. En eso, somos bastante iguales”, compartía.

María Casado en 'Informativos Telecinco'.

“Pero hoy ha sido un día difícil para mí. Sólo quería decirle que le quiero mucho, que le echo mucho de menos, igual que todo el equipo. Seguramente, ustedes también, desde casa. Pero nada, David, disfruta de la vida como tú sabes. Aquí tienes unos amigos. A ti te voy a ver en los bares, que lo sepas. Pero, a ustedes también les digo, no me dejen solita. Gracias y buenas tardes, nos vemos luego” concluía.

Cantero no ha podido despedirse del público, dado que su abrupta salida se ha producido entre semana y el pasado fin de semana, del 1 y el 2 de marzo, no hubo indicio alguno de su marcha. De ahí, que la reacción de Casado haya sido tan sentida, puesto que no ha podido tampoco dedicarle palabra alguna en directo.