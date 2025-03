Pillan a Montoya de incógnito y encapuchado en el aeropuerto: el bombazo de 'Supervivientes 2025', a punto de caramelo

El desembarco de José Carlos Montoya en Honduras es inminente. A falta de la confirmación oficial por parte de Telecinco, que ya ha desvelado 11 nombres del casting, la estrella de La isla de las tentaciones 8 se encuentra más cerca que nunca de Supervivientes 2025. El programa arranca este mismo jueves y las incógnitas terminarán de resolverse a partir de las 22:00 horas.

Su participación quedaría demostrada por las últimas imágenes que han trascendido del de Utrera (Sevilla). El andaluz voló la noche de este miércoles al país centroamericano desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tres días después que el resto de compañeros. Precisamente, cuando se estaba emitiendo su hoguera final con Anita Williams.

Son fotos que ofrece en exclusiva Look. Como puede verse en las instantáneas, José Carlos trata de pasar desapercibido con su atuendo en el control de equipajes. El sevillano viste de manera simple: una gorra, una sudadera con capucha y unas gafas de sol negras.

Montoya aterriza en su segundo reality show después de las Tentaciones, de las que ha sido el total y absoluto protagonista. El utrerano vio desde el principio de la aventura cómo Williams le era infiel con Manuel. Tal fue su nivel de desquiciamiento, que huyó a la villa de las chicas en busca de su novia y de respuestas.

El colofón de su experiencia en República Dominicana llegó este mismo miércoles, en la hoguera final. A voces limpias, José Carlos Montoya y Anita se decían las verdades a la cara en un enfrentamiento que dejó a la propia Sandra Barneda sin palabras.

Montoya y Anita discuten en su hoguera final de 'La isla de las tentaciones'. Mediaset España

El giro de guion lo traía bajo el brazo Manuel, el soltero favorito de la catalana. Montoya abandonó la hoguera asegurando que La isla de las tentaciones le había hecho pensar más en el amor, pero en el amor hacia sí mismo. Williams decidió marcharse del concurso con su nuevo amor, pero este optó por hacerlo solo: "No es un adiós, es un hasta pronto". "Me has pegado la patada antes de tiempo", lamentó la joven de 27 años.

Terelu, también rumbo a Honduras

Otra famosa que ha sido cazada en el aeropuerto es Terelu Campos, aunque la hija de María Teresa sí ha sido confirmada por la cadena. Todo apunta a que no será concursante de pleno derecho y que no saltará del helicóptero. Eso sí, la organización le ha encomendado "una misión especial". Y, hasta esta noche, secreta.

En declaraciones a BLUPER, Jorge Javier Vázquez, presentador de las galas de los jueves de Supervivientes 2025, confía en que se quedará en los Cayos Cochinos "más tiempo" del que todos piensan. Además, entiende por qué ha aceptado el reto: "Con los años, lo que te apetece es divertirte".