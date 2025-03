Así fue el fugaz paso de Jordi Cruz por Telecinco con 'Next Level Chef': "La sangre nunca puede estar en la cocina"

La entrega de Next Level Chef de este miércoles estuvo dedicada a elegir los finalistas de su primera edición. Fue una entrega muy especial, y es que, tras la prueba de habilidad inicial, los concursantes que se jugaban la permanencia recibieron a sus familiares.

De todos ellos, destacó Pablo, el novio de Roro. Y es que la influencer se hizo popular en redes sociales por narrar cómo cocinaba platos para su pareja. “A mí ni me podéis hacer esto antes de cocinar”, decía la joven, que es, de lejos, uno de los perfiles más fuertes de toda la temporada y una seria candidata a la victoria.

Los familiares acudieron al programa para ayudar en la segunda de las pruebas, en la que hay que coger los ingredientes de la temida plataforma. El objetivo era elaborar un plato que fusionase la cocina de dos países. Y ahí los más débiles resultaron ser Jaime, Bruno y Melissa, si bien esta última, al ser el único miembro de su equipo, se iba directa al cocinado de expulsión una vez más.

En la prueba de eliminación, los concursantes en riesgo tenían que replicar la ‘Ensalada innecesaria’, un plato creado por Jordi Cruz, quien saltaba así a Telecinco directo desde MasterChef. De hecho, Next Level Chef (que es de la misma productora) supuso su reencuentro con Blanca Romero, la presentadora, quien fue aspirante de MasterChef Celebrity en el pasado.

“Es el maestro del universo gastronómico. Es un chef al que adoro, a pesar de que me hizo sufrir”, decía Blanca Romero en su presentación, recordando la experiencia anterior en el talent culinario de RTVE. “Está con nosotros mi amigo, y chef entre los chefs, Jordi Cruz”, celebraba la también modelo y actriz.

La complicidad entre Jordi y Blanca fue patente desde el primer momento. Mientras los cocineros que se jugaban el seguir una semana más (y así alzarse como finalistas), ambos tuvieron tiempo para ponerse al día de sus cosas. Jordi le preguntó por su etapa como modelo en su juventud, y Blanca por su hija, y si espera que el día de mañana se dedique a la cocina. A esto, el catalán respondió que solo espera que haga lo que le gusta y le permita ser feliz.

“¿Sabes que casi me cambio de acera en este programa?”, llegó a decir Blanca en un momento dado. Y es que le explicó a Jordi Cruz que en el programa había conocido a varias mujeres con la que había hablado mucho de la intimidad femenina. “La vagina tiene seis agujeros. ¿Tú sabías eso? Yo intenté mirármelo, pero no llegué”, reconocía la presentadora.

Imagen de la gala de anoche de 'Next Level Chef'.

La visita de Jordi se tiñó de rojo ya casi al final del cocinado. Y es que Bruno se hizo daño en un dedo mientras rallaba queso. “Te has cortado, aquí”, le indicaba Blanca Romero al participante. “No me había dado cuenta, no pasa nada”, le respondía el joven francoespañol. Jordi Cruz se acercó a ver qué ocurría. “Esto no es jugo de pesto, es jugo de dedo. Eso es sangre”, le apuntaba al concursante.

Bruno quería aclarar que dentro de su cocinado no había sangre. “Pero límpiamelo, hijo, que la sangre nunca puede estar en una cocina”, le pedía con seriedad Jordi Cruz, mientras Bruno quitaba la mancha de la encimera.

Finalmente, el programa acabó con Bruno eliminado, en lo que suponía su primera prueba de expulsión. Así pues, Noelia, Roro, Jurgi, Jaime y Melissa se convirtieron en los finalistas de esta primera temporada de Next Level Chef.