Fani Carbajo asegura ser más famosa que Montoya de ‘La isla de las tentaciones’: “Se me hace un poco pesado”

Fue la gran protagonista de la primera edición de La isla de las tentaciones, cuando el programa aún lo presentaba Mónica Naranjo. Y antes que el grito de Sandra Barneda de “Montoya, por favor”, ya se había hecho viral el “Estefanía” que le dedicó su pareja de entonces, Christofer, y que hasta fue replicado en plena gala de los Goya.

Estamos hablando de Fani Carbajo, quien ha concedido una entrevista al periodista Arnau Martínez en su pódcast Chico de revista. Y allí, Fani ha hablado de cuál es su actual relación con Christofer, qué opina de la frase viral dedicada a su madre de “está de viaje”, o cómo ve a Montoya, el fenómeno de la actual temporada de La isla de las tentaciones.

“¿Te crees a Montoya?”, ha sido una de las preguntas que Arnau ha lanzado a la ocasional cantante. “Se me hace un poco pesado, la verdad”, asegura Carbajo. “Porque es todo el rato con la misma… muy repetitivo. El ya ha intentado en varias ocasiones, como hemos podido comprobar, intentar ser famoso”, sentencia.

https://www.elespanol.com/bluper/20250306/pillan-montoya-incognito-encapuchado-aeropuerto-bombazo-supervivientes-punto-caramelo/929157312_0.html

Y añade: “Me lo creo, pero tanto drama no. Ellos sabían a lo que iban”. Sobre el idilio del sevillano con Gabriela, con la que cayó en la tentación, opina que “cuando tú estás enamorado de verdad y tú ves a tu pareja en esa situación, no te da por liarte el mismo día que has llorado por ella con otra”. Porque cree que “en un ataque de ansiedad, de ira, no estás para tonterías. Ahí fue cuando me hizo

dudar un poco”.

“¿Quién es más famoso, Montoya o tú?”, le pregunta el presentador. Fani responde que ella, pero que Montoya va a ganar más dinero. Sobre su paso por el mismo reality, Fani se siente “la más criticada sin haber hecho el chiqui chiqui boom boom. Si lo llego a saber”. “El otro día por primera vez vi mi hoguera final. La he visto por primera vez con mi hijo. No me reconozco, lo tengo que decir, ¿vale? Y ahora entiendo a la gente, porque me veo tan fría y tan dura…”, reconoce en otro momento de la charla.

https://www.elespanol.com/bluper/20250306/isla-tentaciones-vuelve-dejar-minimos-broncano-gracias-explosiva-hoguera-montoya-anita/929157106_0.html

Con Christofer no mantiene en la actualidad relación. Se reencontraron en ¡De Viernes!, pero no se sintió cómoda. “Yo esperaba que se me preguntaran más cosas, que no se me tratara

como un muñeco de feria. A mí se me da la oportunidad de hacer un cara a cara con

ese señor, que desde aquí tengo que decir que si yo no llego a aceptarlo tú no te

sientas, y también va diciendo por ahí que va cobrando más que yo”, reprocha.

Arnau aprovechó también a Fani para preguntarle si había superado la muerte de su madre, y qué opina de la frase viral que dijo su tía, sobre que su madre estaba “de viaje”. “En ese momento me dolía, ya no”, asegura. “Mi tía Maite está diciendo que no dijera eso en directo porque mi abuela estaba viendo la televisión, y mi abuela ni sabe a día de hoy que mi madre ha fallecido.

Entonces, no digas esa frase”, sentencia.