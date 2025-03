Montoya desmiente su muerte horas antes de su hoguera con Anita: “Estas noticias son lamentables, denuncien”

Montoya y Anita son dos de los grandes protagonistas de la noche de este miércoles en Telecinco. Tras los reencuentros de Eros y Bayan y de Álvaro y Alba, las hogueras finales vuelven a encenderse para recibir a los jóvenes que se conocieron en El Conquistador, así como a Tadeo y Sthefany.

Las dos últimas parejas protagonizarán sendos cara a cara en los que, tras hacer balance de sus experiencias por separado en Villa Playa y Villa Montaña, tendrán que responder a la siguiente pregunta: ¿cómo desean abandonar la isla: en pareja, solos o en compañía de un nuevo amor?.

Pero mientras eso sucede (a partir de las 22:00 horas), Montoya ha utilizado sus redes sociales para hacer un pequeño comunicado. Básicamente, el andaluz quería explicar que sigue vivo, a pesar de ciertas informaciones que han circulado en las redes sociales, que le daban por fallecido tras un accidente de tráfico.

“Muy buenas, flamencos. Nada, me he salido aquí fuera porque he tenido que interrumpir las cositas que siempre estamos haciendo para vosotros para que lo paséis bien y sacaros esa sonrisa que haga falta”, empezaba diciendo el cantante en un vídeo.

Sin dar muchas vueltas, Montoya ha ido directo al asunto: “Tengo que pasarme por aquí para decirte a ti o a la persona que quiere crecer a costa de no se qué que estas cositas que dejo por aquí no se hacen. Esto no brilla, esto lo que hace es irritar a Montoya”.

Estas palabras las acompañaba de fotografías de su persona con textos como “Descansa en paz mi querido Montoya”, “La familia y los amigos nunca te olvidaremos” o “Eres y serás siempre el mejor”. Su vídeo ha terminado con una sentencia muy clara: “Estas noticias son lamentables, denuncien y comenten. Esto no brilla”.

Hay que destacar que Montoya tiene, en principio, un futuro prometedor en Telecinco. Además de la hoguera de esta noche, La isla de las tentaciones tiene que ofrecer su reencuentro con Anita meses después, para aclarar si siguen juntos o no.

Además, hay rumores que apuntan a que ambos participarán en la nueva edición de Supervivientes 2025, que arranca este jueves. Sin embargo, se incorporarían al formato unos días más tarde que el resto de sus compañeros, además del tentador Manuel, con el que Anita tuvo un idilio, una vez el reality de Sandra Barneda haya finalizado.