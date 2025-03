José Ribagorda habla sin tapujos sobre la obsesión que tiene con la limpieza: "Mi mujer me llama Mr. Proper"

Casi seis meses después de su salida como presentador de la edición de los fines de semana de Informativos Telecinco, Pepe Ribagorda ha vuelto a un plató… aunque a uno muy diferente. El periodista ha acudido como invitado de Ilustres ignorantes, donde ha mostrado su lado más irreverente. Además, ha hablado de una de sus manías que considera “casi un TOC”: su obsesión por la limpieza del hogar.

Todo comenzaba cuando Javier Coronas lanzaba la pregunta sobre cuáles son los hábitos más y menos importantes en la higiene personal. Javier Cansado tiraba de humor. En medio de este ambiente, Ribagorda revelaba que, precisamente, el tema de la limpieza es algo que controla mucho, al menos en lo referente al cuidado del hogar.

“Tengo una faceta de la higiene, en la que soy muy perfeccionista. Lo soy en la limpieza de la casa. Lo soy hasta el punto, y esto es una confesión, mi mujer me llama Mr. Proper. Aparte, me dice que, seguro, que es un TOC. Esa es una de las cosas que me causa muchísima gracia. Mi esposa y yo nos complementamos, porque ella vive su desorden a su manera, pero nos somos el contrapunto del otro”, compartía.

“La higiene forma parte de nuestro día a día y nos provoca nuestros más y nuestros menos”, apostillaba. Tras esta revelación, Coronas tiraba de humor y lanzaba un titular de lo más ácido: “Directamente, podemos decir que Ribagorda tiene un conflicto en casa y que está a punto de separarse”.

Unas palabras que causaron risa en el presentador. “No he llegado a eso, pero todo puede pasar”, respondía divertido Ribagorda. “Claro, tu pareja es una persona normal y tú eres un puñetero enfermo de la limpieza que, como trabajas en los informativos el fin de semana, estabas tocando los cojones de lunes a viernes”, añadía Coronas. “Exactamente”, admitía Ribagorda entre risas.

Pepe Ribagorda en 'Ilustres ignorantes'.

Coronas, tras preguntarle el nombre de su esposa al periodista, miraba directamente a cámara para dejarle un mensaje. “Loles, ya sabes…”, expresaba mientras que hacía el movimiento de una tijera con la mano. “Corta, Loles”, agregaba, a la vez que Ribagorda no podía parar de reír.

Fue el 15 de septiembre cuando el periodista dijo adiós a su labor de conducción en Informativos Telecinco, coincidiendo con la llegada de María Casado. Dos meses y medio después, Ribagorda vivió una auténtica despedida por parte del equipo de Mediaset. El 28 de noviembre, el presentador lograba reunir a buena parte del equipo de redacción de los telediarios, mostrándose en redes sociales el cariño de sus antiguos compañeros.