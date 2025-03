Así ha sido la hoguera final a gritos entre Anita y Montoya en ‘La isla de las tentaciones’: “Gracias, vete con él”

La isla de las tentaciones ha cerrado este miércoles su actual edición. Y lo hacía con las hogueras de Tadeo y Sthefan y de Anita y Montoya. Y estos dos, que han sido sin duda los grandes protagonistas de la temporada, han sido los primeros en ajustar sus cuentas con Sandra Barneda como maestra de ceremonias.

“Esta no es la Anita con la que vinimos”, fue de lo primero que dijo el andaluz. “Tu Anita, la de La isla de las tentaciones es lo mismo, pero mejorada. Yo no sé qué historia ha contado, de que yo no te he cuidado. Para mí eras el hombre de mi vida”, le decía ella, comenzando una cadena de reproches mutuos en la que, a menudo, se alzaban la voz.

Montoya no paraba de repetir a su chica que a los cinco días de aventura ya le había olvidado. “Vine a jugar porque tú me preparaste”, le reprochaba. Y es que, al parecer, habían hablado previamente de cómo tenían que comportarse, con la orden de no “ser muebles”.

