María del Monte no se calla y aclara la 'cobra' a su mujer: "Tengo la libertad de darle un beso públicamente o no"

El 28 de febrero se celebró el Día de Andalucía y una de las galadornadas fue la cantante María del Monte. La sevillana recibió la Medalla de las Artes por parte de la Junta de Andalucía junto a otros artistas como Pablo Alborán o Karina.

En un día tan emotivo para la también colaboradora de televisión se vio envuelto en polémica por la entrevista que le realizó Inmaculada Casal, periodista de Canal Sur y actual pareja de María del Monte. Tras realizarle unas preguntas, Casal fue a darle un beso y la coplista andaluza lo rechazó.

La cantante no supo como reaccionar y le hizo una 'cobra' en pleno directo a su propia pareja. "¡Niña! ¿Se te ha ido la cabeza?", exclamaba María del Monte, visiblemente ruborizada, yéndose del photocall. Un divertido momento que fue masivamente comentado en redes sociales, con diferentes opiniones al respecto.

De esta manera, este lunes en Y ahora Sonsoles, María del Monte acudía al magacine liderado por Sonsoles Ónega y enseñaba a los allí presentes su Medalla de las Artes de Andalucía. "No nos trajimos ningún Oscar pero tenemos la Medalla de Andalucía de María del Monte. Esto es mucho más que un Oscar", apuntaba Ónega.

"Esto ha llenado mi corazón, fíjate. Antes que empeñar esto, le pediría algo a mis amigos. Con esta tengo tres, las colocaré en mi mueblecito... Pero quiero decir una cosa, Sonsoles", apuntaba la colaboradora del magacín de Antena 3.

En este sentido, María del Monte quiso aclarar todo el revuelo que surgió sobre la 'cobra' que le hizo a su mujer Inmaculada Casal. "Está hablado mucha gente y solo quiero decir que admito que haya personas a las que le guste o no le guste, el respeto se basa en eso. Lo que no me gustaría es que nadie confundiera los términos", arrancaba del Monte su defensa en pleno directo.

"Qué tendrá que ver eso con que yo abandere o deje de abanderar la bandera del orgullo gay. Lo he hecho y lo voy a seguir haciendo porque tenemos que seguir comprometiéndonos con la desigualdad. Estoy casada con Inmaculada, no estoy metida en ningún armario, y tengo el derecho y la libertad de darle un beso públicamente a mi mujer o no", señalaba de forma clara la cantante sevillana.

Tras un acalorado aplauso del público presente de Y ahora Sonsoles, María del Monte proseguía su relato: "No hay más. La bandera la voy a seguir llevando a gala. Y como dice aquel: 'el alma que hablar puede con los ojos también puede besar con la mirada'". "Es que ni con mis amigos, no lo hago nunca", añadía también sobre su poca efusividad de dar besos en público.

"Está hecha la aclaración y me parece muy bien. Qué tendra que ver defender una cosa, con lo otro", zanjaba Sonsoles Ónega el debate. "Inmaculada sabe como soy y lo entiende. Ella me conoce, el fondo somos dos que sabemos ser una", puntualizaba de forma emotiva María del Monte.