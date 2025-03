Josep Cister, las claves del éxito de 'La Promesa' y la entrada de Bambú en Mediaset España: "Trabajamos como cabrones"

"Trabajo, trabajo y más trabajo. Esa es la filosofía. Todo el mundo está comprometido". Estas son las palabras de Josep Cister cuando se le pregunta por cuáles son las claves del éxito de La Promesa, la serie que triunfa en las sobremesas de La 1 y que hace unos meses ganó un Emmy.

"Lo que está pasando con La Promesa se me escapa. Es que son audiencias fuera de lo normal", dice su creador a BLUPER, deslizando que dos de los grandes aciertos de la serie pueden recaer en el casting —por entonces muchos actores eran desconocidos por el público— y en que cuenta la historia de una familia.

Cister, además, anticipa un nuevo punto de inflexión en las tramas en la nueva era que inicia La Promesa este lunes, y que va de la mano de Valle Salvaje tras su relanzamiento en la pública. "Era difícil ir a las 18:30", señala reconociendo que los dos títulos de Bambú son los más vistos en la plataforma RTVE Play.

El buen momento de las series de época coincide con el de Bambú, que en las próximas semanas estrenará Manual para señoritas en Netflix y La Favorita en Telecinco. Esta última tiene un significado especial, porque se trata de la primera ficción que produce la compañía de Velvet para Mediaset España.

"Eso es mérito de Ramón Campos, que está empeñado en que sea la apertura de esa puerta", afirma Cister, productor ejecutivo de la serie. No obstante, Bambú no se cierra ninguna puerta: "Nos encanta trabajar con TVE porque es la tele de todos; con Atresmedia nos gustaría seguir colaborando y, tras abrirse la puerta en Mediaset, esperamos poder continuar trabajando".

Josep Cister Rubio es el creador de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'. Félix Valiente (cedida por Bambú Producciones).

Amar es para siempre estuvo diez años en antena. ¿Crees que La Promesa puede permanecer tanto tiempo?

No tengo ni idea. Yo no puedo decir cuánto puede durar esto porque me ciño a cómo voy contando la historia y cómo van sucediéndose los acontecimientos de la serie. Estamos en un momento dulce dentro de la serie y gozamos a favor del público.

Habéis dicho que se vienen curvas con las nuevas tramas de La Promesa y Valle Salvaje. ¿Qué puedes adelantar a los fans?

Vienen cosas muy interesantes. La Promesa va a tocar muchas de las historias con las que arrancamos de la parte medular de la serie, y se van a ir desgranando esos misterios. Y en Valle Salvaje porque a los protagonistas les van a pasar cosas que van a sorprender mucho a los espectadores.

¿Puede ser un antes y un después en La Promesa? ¿Se trata de un cambio de una magnitud tan grande?

Sí. Ya lo hubo hace un tiempo cuando hicimos los carteles de 'Una nueva Promesa, una nueva era'. Sí que lo va a haber porque la resolución de algunos de los conflictos que llevamos tiempo abiertos modifican estructuralmente las relaciones entre los personajes. Una vez se sepan cosas del pasado, no van a poder tratarse igual.

Secuencia de 'La Promesa' correspondiente al episodio 543.

Si echas la vita atrás, ¿os costó mucho vender La Promesa a TVE?

No. No me costó nada. Yo hice un dossier de cinco, seis páginas. Fui a hablar con José Pastor y lo vio claro. Me dijo: 'Josep, adelante con La Promesa. Confío en ti, no solamente porque la historia me ha gustado mucho, sino por la pasión que transmites al contarla'.

¿Qué crees que ha sido el mejor acierto de La Promesa?

A posteriori puedes decir muchas cosas. Yo me acuerdo perfectamente, no voy a decir ni quién ni cómo, que cuando vio el casting de La Promesa me dijo: '¿Dónde vas?'. Con dos protagonistas que no conoce nadie y un elenco desconocido exceptuando María Castro y Joaquín Climent. Ahora podría decir que la elección de los protagonistas fue un acierto. El acierto de La Promesa es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. Y cuando terminamos de trabajar, hay más trabajo detrás. Es la filosofía que tenemos. Todo el mundo está comprometido.

Si luego hay algún motivo por el que ha funcionado La Promesa es porque contamos la historia de dos familias. Una, tu familia normal, la que tenemos todos y con la que todos tenemos problemas: nuestros padres, hermanos, cuñados... Y luego la familia que elegimos, la de nuestros amigos, que es la del servicio. Sólo puedo decir que trabajamos como cabrones (risas).

¿Esperábais que TVE confiara en Valle Salvaje? De las tres series diarias, era la que peor rendimiento en audiencias tenía en lineal, que no en el diferido.

Era difícil a las 18:30 de la tarde y no ser la tercera, sino la cuarta diaria que se pone es difícil. ¿Quién está esperando a cuatro diarias? Es una franja más inestable, con mucho menos consumo. Vamos a ver cómo se comporta la serie en su nuevo horario. Lo que sí se ha demostrado es que tiene una fuerza muy grande en todos los países de habla hispana gracias a Netflix. Además, es el segundo contenido más visto de RTVE Play, sólo por detrás de La Promesa.

Una escena de 'Valle Salvaje' correspondiente al capítulo 109.

¿Y la audiencia que sigue haciendo La Promesa te sigue llamando la atención?

Todo lo que ha pasado con La Promesa os mentiría si yo os pudiera decir que pensaba que iba a ocurrir. Lo estoy viviendo con mucha calma y tranquilidad, pero la serie arrancó en un 8%, vas viviendo que poco a poco se iba hablando de ella, vas subiendo en audiencia, luego cambiamos de hora, volvemos a subir, ahora estamos en 14-15%, te premian con un Emmy... (risas). No, no lo esperas. Y lo vivimos con un poco de vértigo, siempre con los pies en el suelo. No trabajamos para ganar Emmys, sino para hacer nuestro trabajo lo mejor que sepamos. Esto que está pasando se me escapa. Es que son audiencias fuera de lo normal.

Bambú también tiene en cartera La Favorita para Telecinco y Manual para señoritas, que llegará el 28 de marzo a Netflix. ¿Qué explica este boom de las series de época?

En mi caso, en La Promesa, Valle Salvaje y La Favorita [es productor ejecutivo de la serie], en la época los sentimientos los puedes maximizar mucho mejor. Hoy día, sigue habiendo diferencia de clases y cada vez más. No nos extraña que una chica rica y un chico pobre tengan una relación. En 1915 es imposible. En 1764 el papel de la mujer está absolutamente borrado. En 1920, como en La Favorita, que cinco mujeres decidan tomar el control de sus vidas y tener un restaurante en Madrid era una utopía. Esto te permite forzar a nivel dramático las cosas mucho mejor. Al espectador también le gusta revivir una época que no ha vivido y poner el retrovisor de ver cuánto hemos cambiado, si mucho o poco, en la sociedad.

"Fue muy importante para Bambú entrar en Mediaset España con una serie como 'La Favorita' de la que estamos tan orgullosos"

¿Cómo recuerdas el momento en el que Ramón Campos os dice que Mediaset os ha comprado una serie?

Ese mérito sólo es de una persona, que es Ramón, que es el hombre más luchador cuando tiene algo en la cabeza. Fue muy importante para Bambú entrar en Mediaset España con una serie como La Favorita de la que estamos tan orgullosos.

¿Y si os encargaran una diaria para las sobremesas?

Con dos ya voy bien, ¿eh? Todo sería planteable. A mí me gusta trabajar con todo el mundo. TVE es un sitio donde nos encanta trabajar porque es la tele de todos y nos sentimos muy responsables del producto que ponemos en una televisión pública. Bambú ha trabajado en infinidad de ocasiones para Atresmedia, y nos encantaría seguir colaborando con ellos con productos de enorme éxito para ellos. Y ahora mismo se acaba de abrir la puerta con Mediaset. Ramón está empeñado en que sea la apertura de esa puerta y que podamos seguir trabajando con ellos.

María Castro en 'La Promesa'.

¿Crees que funcionaría una serie diaria antes del informativo del mediodía, a las dos de la tarde, o en el access de las nueve y media de la noche?

Ya se hacía antes con El Súper y otras cosas. Ojo, porque las series diarias, en este caso La Promesa, yo creo que ya no es una diaria. He hecho mogollón de series y nunca me pregunto si es un formato que va todos los días o una vez a la semana. Hago con la misma entrega pasión La Promesa que La Favorita.

Lo cierto es que La Promesa es una serie de prime time. Mi madre se la ve todas las noches viendo la tele. En Netflix [La Promesa y Valle Salvaje] y Max [La Promesa para el resto del mundo] el consumo es a la hora que tú quieras. Los medios técnicos, creo que es uno de los grandes méritos del equipo de La Promesa, nos permiten, que ya lo fue también con Dos Vidas, el borrar de forma evidente las líneas entre el nivel de calidad de producción de lo que es una serie diaria de una serie de prime time.