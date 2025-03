El duro relato de Blanca Villa sobre su relación con Torrebruno: "Lo encontré tirado en el suelo con unas pastillas"

Y ahora Sonsoles es uno de los magacines estrella de Antena 3. Liderado diariamente por Sonsoles Ónega, ofrece la mejor información sobre la actualidad de nuestro país a través de conexiones en directo, entrevistas y reportajes.

Además, también dedican espacio para la crónica social y el entretenimiento. Pero uno de los puntos fuertes del programa de Sonsoles es su capacidad de traer testimonios que impacten directamente en los telespectadores. Ya sean anónimos o de personajes conocidos, Y ahora Sonsoles siempre sorprende con sus apuestas.

En la emisión de este lunes, Ónega recibía en plató a la actriz Blanca Villa que venía a recordar cómo fue su relación con el conocido presentador de televisión Torrebruno. "Vamos a hablar de él y para rememorar su inmensa figura, está con nosotros la única persona a la que reconoció como su gran amor, Blanca Villa", daba la bienvenida Sonsoles Ónega a la invitada de este lunes.

"Él siempre cantó muy bien. Trabajaba en la banca y se llevaba su guitarra cuando tenía reuniones o salían de viaje. Alguien lo descubrió y así empezó en el mundo del espectáculo. En Francia y en México era una gran figura, luego llegó a España y tocó diana", explicaba Villa sobre los inicios del presentador.

Torrebruno medía 1,61 metros y nunca escondió su predilección por las mujeres altas. De esta manera, el presentador conocía a Blanca Villa durante un casting. Torrebruno era 20 años mayor que ella. Tras anunciar que se iban a casa, Torrebruno decide desmentir la noticia. Sobre esta información, Villa hablaba abiertamente en el programa vespertino de Sonsoles Ónega.

"No me casé porque él lo que buscaba era una esposa, una mujer para tener hijos y que estuviera solo en su casa. Yo quería ser artista y él era el más celoso del mundo. Pienso que me hubiera quitado de cantar o me hubiera puesto freno a muchas cosas", relataba la cantante y expareja de Torrebruno.

"Él siempre dijo que si nos casábamos sería en Roma. Las novias de Torrebruno tenían que pasar el filtro de su hermana María. A ella, le caí en gracia. Aun así, me di cuenta que no quería casarme con él cuando reflexioné durante una operación a la que me someto", señalaba Blanca Villa ante la atenta mirada de Sonsoles.

La cantante también habló sobre el momento de la ruptura con el presentador: "Cuando lo dejé, él lo pasó fatal. Estuvo a punto de hacer una barbaridad. Fui a su casa y me lo encontré tirado en el suelo, se había tomado unas pastillas".

El propio Torrebruno concedió una entrevista donde aseguraba que la relación con Blanca Villa fue un montaje: "Acabó porque ella quería que yo me convirtiera en su mánager". Por su parte, la cantante respondía en plató que el presentador "no supo asimilar que era Blanca Villa, la novia de Torrebruno".

Blanca Villa, en 'Y ahora Sonsoles'

Finalmente, Villa también quiso señalar que Torrebruno "no murió" y "que se lo cargaron". En este sentido, la cantante añadía: "Pidió que llamaran a su médico, pero no lo localizaron". El popular presentador falleció el 12 de junio de 1998 en Madrid, a los 62 años, debido a un infarto de miocardio.

A pesar de su muerte, su legado en la televisión infantil española sigue siendo recordado con cariño por quienes crecieron viéndolo en programas como La Guagua, Dabadabadá y Torrebruno y los peques. Su energía y entusiasmo dejaron una huella imborrable en varias generaciones.