Sonia Monroy recuerda su polémica en los Premios Oscar con la bandera de España: "No me colé en la gala"

En plena víspera de los 97 Premios Oscar, todos los programas se están enfocando en la gala más importante del cine. Y, por supuesto, está el recordatorio de anécdotas de anteriores ediciones. Una muy recordada fue cuando Sonia Monroy fue expulsada de la alfombra roja y del vestido con la bandera de España que llevaba.

De eso se ha hablado este pasado sábado 1 de marzo en D Corazón. El magacín matinal de La 1 ha conectado en directo con la también cantante, quien se encuentra en Colombia por motivos profesionales. El vídeo hacía referencia a esa polémica, con las dudas que hubo sobre alrededor de su paso por la alfombra roja. Monroy ha querido aclarar ciertos aspectos por esa noticia viral.

Si bien, sí que estuvo en la alfombra roja del Dolby Theatre de Hollywood, sus fotografías correspondían a un día antes de que tuviese lugar la 87ª ceremonia de los Premios de la Academia de Hollywood, la cual se celebró el 22 de febrero de 2015. Aunque sí que fue expulsada de la alfombra roja, Monroy ha aprovechado su intervención en D Corazón para hablar de lo sucedido diez años atrás.

“Fue una expresión, ‘se coló’, y yo me la tomé muy a pecho. Pero, no lo hice. A ver, si yo consiguiera colarme en los Oscar, sería un récord. Es uno de los eventos con mayor seguridad del mundo”, aclaraba Monroy. Anne Igartiburu le preguntaba si había acudido a la ceremonia.

“No, yo fui invitada a la previa”, expresaba, admitiendo así lo que diferencias agencias confirmaron a la hora de fotografiarla en la alfombra roja, que había estado presente un día antes. “En el 2013 sí estuve en la gala, pero cuando fui vestida con la bandera española, yo iba como reportera”, aclaraba. “Entonces, yo tenía mi pase de prensa”, apostillaba.

Sonia Monroy y Anne Igartiburu en 'D Corazón'.

No obstante, Igartiburu quería saber cómo vivió por dentro la gala en 2013, cuando estuvo presente en la entrega de estatuillas como invitada, aunque luciendo un vestido mucho menos llamativo. “Puedes ir como invitada o pagando una entrada. En el segundo caso, son muy caras. A mí, me invitó el director con el que estaba trabajando allí, en la película Less Than a Whisper”, comentaba Monroy.

Tras este breve comentario, Monroy abordaba la polémica. “Como fui como reportera, quería ir haciendo honor a mi país, España. Por eso, yo misma me hice ese vestido. Entonces, yo estaba entrevistando en la previa. Pero vi que, de repente, todos los medios se acercaron a mí y comenzaron a hacer fotos a mí”, detallaba.

Sonia Monroy y Alba Carrillo en 'D Corazón'.

“Entonces, llamé la atención. Vinieron los de seguridad, me dijeron que tenía que abandonar la alfombra roja. No entendía por qué, si no había hecho nada. Yo les pregunté si era porque llevaba una bandera. Primero me lo negaban, pero luego me dijeron que sí”, expresaba.

Con estas declaraciones, Monroy esperaba zanjar la polémica. Lo cierto es que la actriz y los Oscar tienen una relación un tanto complicada. Más allá de su foto viral con la bandera de España, la artista vivió un tenso momento en 2023, cuando volvió al Doby Theatre para cubrir la gala como reportera del programa Fiesta. Monroy entró en una zona restringida y sufrió un altercado con las autoridades estadounidenses.