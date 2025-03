Los padres de Montoya saltan a la televisión para hablar de su hijo en 'La isla de las tentaciones': "Sigue mal"

Para bien o para mal, Montoya ha marcado el protagonismo de la octava edición de La isla de las tentaciones. Sus famosos arranques y su huida hacia delante por la playa, con Sandra Barneda persiguiéndole, han dado la vuelta al mundo. El momento “¡Montoya, por favor!” se ha comentado hasta en los magacines de actualidad de Estados Unidos y ha llegado a mencionarse hasta en La Revuelta y El Hormiguero.

De ahí, que no haya sorprendido ver a los padres del sevillano, Luisa y Juan Carlos, sentándose en un plató de televisión. Los progenitores del conserje de hotel han acudido como invitados a De viernes para hablar sobre la inesperada fama que está viviendo su hijo y, especialmente, sobre las repercusiones personales que está sintiendo Montoya en este momento. Por supuesto, han hablado de Anita.

Aunque había hecho apariciones previas en televisión, ha sido su paso por La isla de las tentaciones lo que le ha terminado de catapultar a la fama. De hecho, ha sacado hasta su propia canción y ha conseguido que esta octava edición del programa de telerrealidad parezca el spin-off de The White Lotus.

A pesar de esta fama, cabe recordar que los momentos virales han venido debido a la deslealtad de Anita con su tentador, Manuel. De ahí, que los progenitores del sevillano comentasen que Montoya se está sintiendo abrumado ante el aluvión de seguidores que han surgido, hasta de propuestas de campañas publicitarias.

“Él es muy pasional, muy sentimental, pero es que lo que le ha pasado ahí no le ha pasado antes”, reconocía su madre ante Santi Acosta y Bea Archidona. “Está contento con todo lo que le está pasando, pero sigue mal. Su herida la tiene ahí”, agregaba para darle paso a su esposo.

Luisa y Juan Carlos, padre de Montoya, en 'De viernes'.

“Él lo ha pasado muy malamente. De hecho, cuando vino de la isla nos dijo que lo íbamos a pasar mal”, reconocía el padre del participante del reality de 31 años, señalando que ha habido un antes y un después relacionado con la confianza en la pareja tras lo que ha vivido el sevillano en República Dominicana.

“Él estaba muy enamorado. Yo antes decía que ambos lo estaban, pero después de ver lo que he visto diría que el único que lo estaba era él”, comentaba el progenitor de Montoya, señalando que “nunca” había visto a su vástago “sufrir de esa manera”. Ambos padres juzgaron severamente la actitud de Anita.

Luisa y Juan Carlos, padres de Montoya, en 'De viernes'.

Ninguno de los dos comprendía cómo su nuera se había dejado llevar “tan pronto, tan de repente y sin motivos” por Manuel y caer rápidamente en la tentación. “Por mucho que ella diga que él le dio motivos, yo no sé qué imágenes ha estado viendo ella. ¿Qué motivos le ha dado él? Ninguno”, sentenciaba la madre del sevillano.

Los progenitores defendieron que, posteriormente, Montoya terminase también cayendo en la tentación, intimando con Gabriela. “Él estaba ya tan roto y daba tanto esa relación por terminada...”, expresaba la madre del treintañero.

“He visto muchas faltas de respeto, no sé cómo esa mujer puede perder tanto el respeto por el hombre”, apostillaba el padre del conserje hotelero. Su esposa terminaba señalando que Montoya es tal cual se ve en televisión. “Es muy nervioso desde chico. Ahora bien, lo de las camisas, no lo he visto antes”, comentaba.