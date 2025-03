Juan del Val, alto y claro sobre la presencia de Karla Sofía Gascón en los Oscar: "Me encanta que la gente no sepa qué pensar"

La ceremonia de la 97ª edición de los Premios Oscar se acerca. En apenas unas horas se sabrá qué película tomará el relevo de Oppenheimer como el mejor largometraje del año. Una temporada de premios marcada por la polémica que hay alrededor de Emilia Pérez y los famosos tuits de Karla Sofía Gascón. Finalmente, la actriz de Alcobendas acudirá a la gala tras anunciar que se retiraba de la vida pública.

Gascón volvía a estar presente en los premios este pasado viernes 28 de febrero, cuando acudió a los César, los galardones más importantes del cine francés, donde optaba a la estatuilla a la mejor actriz. Aunque Emilia Pérez arrasó con siete galardones, Gascón se fue de vacío, como Zoe Saldaña. Una ceremonia que fue la del reencuentro y la del regreso.

Un hecho que ha sido analizado este domingo 2 de marzo en La Roca. El magacín vespertino que conduce Nuria Roca está muy al tanto de los últimos preparativos en torno a la noche más importante de la Meca del Cine, como también de la presencia de Gascón, quien había sido cancelada por una serie de tuits contra los musulmanes y de carácter racista, homófobo y xenófobo en redes sociales.

De hecho, muy sonada fue su ausencia en la última edición de los Premios Goya, donde se convirtió en la protagonista fantasma de la noche. Ahora, sí que le podrá ver pisando la alfombra roja del Dolby Theatre en Los Ángeles. Ante este regreso, reaccionaba Juan del Val, con su particular sentido del humor.

“Entonces, ¿qué pasa? ¿Se le cancela o no? ¿Está bien hacerle eso o no? ¿Qué está haciendo la productora?”, comenzaba el autor de Bocabesada en su alegato. “La verdad, ahora mismo, no sabemos qué pensar”, admitía Nuria Roca. “Y eso me parece maravilloso”, replicaba su marido.

Juan del Val y Nuria Roca en 'La Roca'.

“Karla Sofía Gascón ha hecho la remontada de su vida. Ha pasado de no a sí y justo en el momento de llegar a la gala, está todo el mundo a tope con ella. Sólo quiero que gane el Oscar y ver qué dice”, expresaba Nacho García. “Están también a tope con ella porque es una forma de protestar contra Trump”, analizaba Pilar Vidal.

“En esto también, ¿por qué? A ver, lo que nos ha pasado con Karla Sofía Gascón es una cosa muy curiosa. Primero, todos con ella porque es trans. Después, todos contra ella porque es muy facha…”, argumentaba Del Val. “Ya, pero se ha convertido en un icono”, intervenía Roca.

“Ya, porque lo ha dicho Soy Una Pringada”, matizaba su pareja. “Es maravillosa la defensa que hace de ella”, respondía la presentadora. “El tema es que me encanta que la gente no sepa qué pensar. Es fascinante”, concluía el escritor.