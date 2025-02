Mónica Naranjo no quiere saber nada de ‘Ni que fuéramos Shhh’ y Belén Esteban lo confirma: “Está enfadada”

Este miércoles, Ni que fuéramos Shhh dedicó su último bloque a Mónica Naranjo. La artista catalana ha dado varios conciertos en México que han manchado su reputación, al ser pillada cantando en playback. Además, identificaron a una persona en el aeropuerto, que intentaba pasar desapercibida con mascarilla y gorra como la propia Mónica, lo que provocó que se hablase más a su alrededor.

De todo esto estaba informando Javier de Hoyos en uno de sus informes cuando soltó una bomba: “A mí me ha llegado que a Mónica Naranjo le molesta que hablemos de su marido en nuestro programa”.

Belén Esteban mientras estaba preguntando algo a su teléfono referente a la intérprete de Desátame, y Javier quiso saber qué consultaba. Se trataba de su edad. Y de Hoyos aprovechó para preguntar su información era cierta, el disgusto de Mónica con Ni que fuéramos Shhh.

“Está enfadada”, apuntaba Belén, muy seria. Y cuando le pidieron datos de cómo conocía esa información, se limitaba a responder: “Porque lo sé”.

“Pues yo hoy iba a hablar de Lain”, deslizaba Javier de Hoyos, en referencia a Lain García Calvo, con quien Mónica lleva unos años de relación. “Pues se va a enfadar más”, vaticinaba el colaborador, que tenía nuevos datos sobre Lain.

Belén Esteban, de manera sutil, quiso apuntar algunos datos sobre ese distanciamiento de Mónica con el programa. “Ella no entiende que (hablemos de) su marido, es anónimo”. Esto provocó que sus compañeros diesen un grito al cielo, y La Patrona se justificó: “Yo no lo digo. Escucha, que yo no soy Mónica Naranjo”.

En ese sentido, Javier de Hoyos puso sobre la mesa que Lain García Calvo no es una persona anónima: “Es alguien que da entrevistas, que tiene tres millones de seguidores, y que hace charlas a lo grande”.

Hay que destacar que hace unos meses Ni que fuéramos Shhh habló largo y tendido sobre Lain García Calvo. En concreto, destacaron que el abogado Xaime da Pena se estaba encargando de recopilar casos de personas en España que quisieran interponer una denuncia contra Lain García Calvo por estafa.

El programa recordó que Mónica lleva con Lain, exnadador y escritor, desde 2019, y calificaban a este como “chamán”. Además, destacaban cómo ofrece charlas de autoayuda y superación personal, llegando a cobrar entre 300 y 975 euros por acudir a sus eventos. Y, a través de videollamada, el experto musical Odi O’Malley apuntó que Lain “tiene fama de haber buscado el camino hacia alguien con poder económico, que podría estabilizarle a él, aunque él tenga sus propios negocios”.