Cruz Sánchez de Lara desvela cómo Begoña Villacís se enteró del asesinato de su hermano: "Recibiste una llamada"

Abogada de profesión y figura esencial de la política autonómica madrileña durante casi una década como miembro de Ciudadanos, Begoña Villacís ha protagonizado el nuevo episodio de Madres: desde el corazón, en el que Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, ha abordado distintos episodios de la vida de la actual directora de Spain DC. Entre ellos, ha revelado el momento en el que la letrada se enteró del asesinato de su hermano.

Este ha sido uno de los primeros temas que Villacís ha respondido en su entrevista con Sánchez de Lara. “¿A ver cómo hacemos esto sin que nos estemos mal? En este programa, hemos vivido momentos muy emocionantes con madres que han perdido a sus hijos, que han sido asesinados. He tenido una experiencia de la que estoy aprendiendo muchísimo de lo que las progenitoras que te cuentan”, expresaba Sánchez de Lara.

“Tu madre lo tiene muy reciente. Tu hermano falleció el 4 de junio del año pasado. Le asesinaron. Tú estabas, ese día, concediendo una entrevista a EL ESPAÑOL y recibiste una llamada”, narraba la presentadora, con Villacís confirmando lo explicado. “Sí. Fui yo la que se lo dijo a mi mami”, confesaba la expolítica madrileña.

“La maternidad tiene también un ejercicio pasivo. Somos hijas y, no quiero emocionarme, pero me parece que tiene que ser lo más difícil de hacer: contarle a tu madre que le han asesinado a su hijo”, reconocía Sánchez de Lara. “¿Cómo se hace eso, Begoña?”, preguntaba.

“Pues es que no hay más narices y perdón por utilizar esta expresión tan vulgar. Es así. En la vida, nos toca asumir que tiene sus hostias y disculpa de nuevo por la palabra. La digo tal cual. Siempre me preguntaban cómo llevaba perder las elecciones. Yo sentía que la vida no me tocaba en ese sentido, pero al final sí, me tocó ese día con mi hermano [el sentimiento de pérdida]”, confesaba la abogada.

Begoña Villacís junto a Cruz Sánchez de Lara en el programa 'Madres desde el corazón'.

“Es una cosa que vamos a llevar de por vida, mi madre también. Lo que pasa es que alguien con la entereza de ella, lo pone mucho más fácil. Al final, tiene tanta fortaleza y es tan pilar, que es ella la que acaba tirando del resto. No sé cómo lo hace”, admitía Villacís. “Eso lo has admitido desde el comienzo”, añadía Sánchez de Lara.

“Ella es muy creyente y tiene la necesidad de cuidar a otros. Lo de cuidar es un ejercicio activo, pero también pasivo. Cuidar, te cuida. Mantenerte fuerte, te hace fuerte. Y yo he querido estar a su altura”, reconocía la expolítica. “La vida también es sufrimiento y tenemos un problema como sociedad, porque no sabemos hacerle frente ni encajarlo. Hay que sentir dolor, porque forma parte de la vida. Lo bonito también, pero no todo es Instagram”, reflexionaba la abogada.