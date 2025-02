Leticia Requejo no lo duda y dice lo que muchos piensan de Bárbara Rey: "Una mano negra sigue en la vida de Bárbara"

Bárbara Rey sigue en tendencia. Desde que salieron a la luz los audios que compartía con Juan Carlos I, la trayectoria profesional de la vedette se ha visto afectada, así lo compartía esta tarde Leticia Requejo en TardeAr. El programa conducido por Frank Blanco y Verónica Dulanto se caracteriza por abordar diariamente asuntos relativos a la crónica social y al entretenimiento, y hoy no fue la excepción.

Durante la última emisión, quisieron poner el foco de atención en lo que está sucediendo en la carrera de Bárbara Rey. De acuerdo a la colaboradora del programa de Telecinco, desde que se dieron a conocer los audios, varias cadenas de televisión han tomado la decisión de no contar con la participación de la vedette en sus proyectos.

"Vuelve a planear sobre Bárbara Rey, porque ha sido ella misma la que ha contado en sus últimas entrevistas sobre esa mano negra que durante años ha estado rodeando su vida profesional", comenzaba diciendo Leticia Requejo sobre el tema en plató y ante la atenta mirada de sus compañeros.

La colaboradora prosiguió: "Ella también hablaba de posibles vetos en distintas cadenas. Esto sucedió hace años". En este momento, la periodista decidió añadir un dato más a la información que estaba compartiendo ante las cámaras.

"Sí que os puedo confirmar que Bárbara Rey ha tenido ciertos problemas con sus últimos trabajos. (...) Una mano negra sigue en la vida de Bárbara", confesaba muy segura la colaboradora, confirmando la situación complicada en la que se encuentra la trayectoria profesional de la vedette. Pero esto no fue todo.

Además, la periodista confesó un dato más:"Sí que os digo que en los últimos proyectos en los que ella ha participado no han llegado a buen puerto". Su explicación no terminó ahí. La información continuó: "También está claro que lo que ha pasado en los últimos meses, la consecuencia ha sido esto, que la imagen de Bárbara hay ciertos entes que no quieren trabajar con esto", explicando así la situación actual de la vedette.

Tras la intervención de la colaboradora, Frank Blanco, presentador del programa, quiso intervenir para dar su opinión al respecto: "Desaparece esa mano negra y puede seguir con su vida", dijo, dando por finalizado el tema en TardeAr.