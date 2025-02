MAYO ('OT 2023'): "Hay artistas que te miran por encima del hombro y te tratan mal por salir de la Academia"

MAYO (Álvaro Mayo) aterriza en Nevalia con la energía de quien sabe que lo va a dar todo. "Increíble, me lo estoy pasando genial", suelta de primeras, dejando claro que no ha venido a medias tintas. “Esto era una experiencia que tenía que vivir” y tras pasar varios días y atender a BLUPER, confirmamos que la está exprimiendo hasta la última gota.

El destino ha querido que la primera noche de la que ya se ha consolidado la mayor liada après-ski más esperada del año organizada por Ron Barceló coincida con el aniversario de la final de Operación Triunfo 2023. No puede evitar la emoción: "Sí, lo vi ayer", interrumpe con una mezcla de nostalgia y adrenalina.

Un año fuera de la Academia que, para él, ha sido como vivir cinco. "Es como los años de perro y los humanos", bromea antes de añadir: "De hecho, no creo que llegue a viejo". Su vida ha sido un torbellino de cambios, crecimiento y giros inesperados, pero si hay algo claro, es que ha valido la pena: "El balance es genial".

Solo liados, dice el lema de Ron Barceló en eventos como Desalia y Nevalia donde influencers, celebrities y amantes de la fiesta coinciden, y él encaja a la perfección en la definición. Pero, ¿quién de sus compañeros de OT representa mejor ese espíritu? "Pero en plan de reliarse, ¿no?", pregunta, asegurándose entre risas de que la pregunta no va con segundas. La respuesta es clara: Omar y Lucas, pero sobre todo este último. "Tú le dices a Lucas media palabra y se apunta a todo", sentencia.

Cuando habla de la industria musical, no hay medias tintas. "Hay gente que piensa que por salir de Operación Triunfo ya lo tenemos todo hecho, pero en realidad es cuando empieza el trabajo duro de verdad", declara. El cariño del público y de algunos cantantes ha sido increíble, pero no todo es color de rosa. Algunos ven a los triunfitos como intrusos en la escena: "Hay artistas que te miran por encima del hombro y te tratan mal por salir de la Academia".

MAYO en Nevalia.

Hay cosas que surgen solas, y el lema guapa, lista y alvaromayista es prueba de ello. "Es perfecto, es maravilloso", admite encantado. No es raro que, en plena calle, alguien le grite la frase desde la ventanilla de un coche o que se la coreen en sus conciertos. "Es un poco fuerte a veces", reconoce, pero la sonrisa lo delata: le flipa.

¿Cómo llevas el hecho de que te comparen con Troye Sivan o se refieran a ti como la versión española?

Depende de por qué me estén comparando. Si lo hacen a bien, genial, pero de verdad que mucha gente lo hace para tirar hate. Pero, en realidad, que me comparen con un artista internacional como es Troye me encanta. Al final, él lleva muchos años y ha trabajado muchísimo. y que vean similitudes en mi proyecto que al final llevo menos tiempo, super bien.

"Me encanta que me comparen con un artista internacional como es Troye"

¿Te gusta su estilo? ¿Te sientes representado con su esencia?

No es que sea mega fan, pero me gusta mucho. Su último proyecto es muy guay y tiene cosas muy chulas. Tampoco creo que nos parezcamos tantísimo, más allá de ser dos twinks y hacemos música pop electrónica, pero después te pones sus canciones, y no se parecen tanto a las mías. Al final son estilos diferentes, pero él es increíble.

¿Cuál es la banda sonora de la vida de mayo?

¡Wow! Pues en verdad podría ser una playlist muy variada, porque yo siempre he escuchado de todo. Para mí, las divas del pop siempre están ahí: Miley Cyrus, Demi Lovato, Ariana Grande, Rihanna, Lady Gaga, Beyonce o Sam Smith de repente. Y en cuanto a música española, me encanta Belén Aguilera, Julieta y Lola Índigo, por ejemplo.

¿Cómo se presenta 2025?

Yo creo que bien, hay cosas chulas. Muchas de ellas aún no se han anunciado y no puedo decir nada, pero hay cosas muy guay y sacaré nueva música dentro de poco.

MAYO en 'Nevalia'

¿Y cómo fue en el Orgullo de Barcelona cantar junto a Jessie J?

Fuerte. Literalmente fue muy fuerte. Fue mi peak de mi vida. La verdad que fue un highlight de mi vida. Después de eso poco más se puede hacer. Fue tan fuerte que creo que ha sido la única persona con la que he fangirleado.

¿Cómo fue subirte en septiembre al escenario del Festival Brava?

Increíble. Es verdad que ya había hecho conciertos antes, y ya había estado en varias ciudades porque habíamos justo terminado la Gira de OT. Eso también me ha dado mucha experiencia, pero en el escenario del Brava, y esto puede sonar muy místico, fue un despertar para mi. Ese fue el primer día que pisé el escenario seguro de mí mismo. En los anteriores conciertos, es verdad que iba seguro y salieron genial, pero como que me faltaba ese punto de decir: 'Dios estoy aquí, y soy el puto amo'. Que puede parecer una tontería o un punto de ir de flipado, pero creo que es importante para darlo todo el el show y pisar con fuerza ese escenario.

"Me encantaría actuar en Coachella. Sería la cumbre, el gran logro. El 'gran peak' de mi vida”

¿Eres más de festivales y macroconciertos o más acústicos e íntimos?

Es una pregunta muy difícil de contestar. No me puedo decantar por una de las dos opciones. Los conciertos de salas son más íntimos y el público va realmente por ti, se sabe más las canciones y sientes más la energía. Pero, en realidad por el tipo de concierto que hago, que es muy de bailar y muy de espectáculo, a veces la sala se puede quedar muy pequeña y tienes que adaptar el concierto al espacio. Así que yo te puedo decir que prefiero los escenarios grandes donde poder hacer acrobacias.

¿Su sueño definitivo? Lo tiene clarísimo: "Me encantaría actuar en Coachella. Eso sería la cumbre, el gran logro. El gran peak de mi vida”. Aunque, fiel a su estilo, no planea quedarse ahí. "También te digo, no hay mucho más tras hacer un Coachella, así que me encantaría", bromea, dejando en el aire la sensación de que, si algo tiene claro, es que su historia acaba de empezar.