María, la madre de Jesús Calleja, ha visto a su hijo viajar al espacio desde la televisión. Muy emocionada, ha expresado sus sentimientos: "Según vi a Jesús salir, sí que lloré. Me agarré la cabeza, me puse las manos así, tal y como lo hizo él. No volveré a estar tan preocupada como hasta ahora. Le he visto muy alegre y llorando como yo, pero de emoción".