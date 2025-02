Fernando Tejero firma la paz con 'La Revuelta' con un beso: qué le "sentó mal" en su anterior visita al programa de Broncano

Fernando Tejero acudió a La Revuelta a festejar su cumpleaños con David Broncano y, de paso, quitarse una 'espinita'. El actor guarda un mal recuerdo de su visita anterior al programa, cuando se llamaba La Resistencia y se emitía en Movistar Plus+.

"Vine hace... No me acuerdo", reconocía Tejero, y Broncano le ponía en contexto: "Sí, en la primera temporada. No te lo pasaste bien, ¿no? ¿Qué pasó?". "Sí, porque luego dijiste en un programa esto...", explicó el cordobés, abriéndose la camisa y mostrando una camiseta con la frase "el peor invitado de Broncano".

Fernando daba más detalles: "Lo dijiste en un programa, en una entrevista que te hizo Ibai. Te preguntó cuál era el peor invitado que habías tenido en La Resistencia hasta entonces y dijiste que había sido Fernando Tejero". El público empezó a silbar al presentador de La 1.

Entonces, David preguntaba si los abucheos iban dirigidos al invitado o a él. "Para ti. Solo faltaría. A mí me dolió muchísimo, te lo prometo. Se puede comprobar", aseguró el primer entrevistado de la semana en el formato de El Terrat y Encofrados Enconfrasa.

Aun así, Tejero señalaba que el humorista "luego lo arregló": "Dijiste que no había sido el peor, pero sí el que más te había defraudado porque yo te caía muy bien y no entré al trapo. Pero a mí me sento muy mal". "¿Qué pensaste?", insistió Broncano. "Que qué hijo de la gran p... eres", soltó él.

💋 Bien merece la pelea si hay reconciliación. #LaRevuelta pic.twitter.com/SEXfpHmep6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 24, 2025

Era el momento de que el conductor de la cadena pública diese su versión de los hechos. Antes, se justificó expresando que le contestó así al 'streamer' por "hacer la broma". Al andaluz para nada le valió la excusa: "David, lo dijiste muy en serio".

Acto seguido, David Broncano se disculpó: "Más que por decirlo, me disculpo por no haber sabido empatizar contigo ese día. A veces, en La Resistencia, pasaba que a lo mejor yo pensaba que el invitado no estaba cómodo, pero, si estaba siendo gracioso con el público, pues tiraba hacia delante. Me faltaba esa habilidad".

Parece que Fernando Tejero aceptó el perdón, pues ambos sellaron la paz dándose un beso en la boca. Eso sí, quien dio vida al mítico Emilio en Aquí no hay quien viva le tenía una última sorpresa guardada: su regalo era una tarta con una foto de él mismo abrazándose con Pablo Motos.