Adiós a Olly en Eurovisión 2025: el ganador del Festival de Sanremo rechaza representar a Italia en el certamen

Los rumores se iban acrecentando y este sábado, 22 de febrero, ha saltado la noticia. Olly, el cantante que hace solo siete días se proclamaba ganador del Festival di Sanremo, ha rechazado ir a Eurovisión 2025. Él mismo ha confirmado su decisión a través de redes sociales. Lucio Corsi, segundo clasificado, ha aceptado ser el abanderado italiano en Basilea.

El pasado domingo, en una comparecencia del joven ante los medios de comunicación, expresaba sus dudas sobre participar en el certamen que organiza la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER). Al pillarle completamente desprevenido su victoria, el artista pidió tiempo a la RAI para reflexionar.

"Siempre he dicho que no me plantearía ganar, soy sincero. Todavía no he pensado en la posibilidad de participar. Necesito metabolizar. Si existe la posibilidad de tomarme un tiempo, lo pido. Obviamente, es un honor increíble tener esta oportunidad, porque es un evento gigante", reconoció Olly.

La radiotelevisión pública italiana le concedió una semana para sopesarlo, es decir, hasta el domingo, 23 de febrero. Finalmente, le ha sobrado un día para comunicar su decisión en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

Según explica, Olly ha pedido "opinión" a todo su entorno y la respuesta era siempre la misma: "Tiene que hacer lo que sientas". "No creo que estéis tristes si moviera conciertos por Eurovisión, pero creo que necesito conectarme con todo lo que está pasando antes de mirar más lejos", asume.

Y es que la semana en la que se celebra el festival en Basilea y las previas -los candidatos se someten a un estricto calendario de ensayos-, Olly tenía cerrados varios conciertos. Muchos de ellos con el 'sold out' colgado desde hace meses.

"Así que decido reununciar a la oportunidad de participar en el Festival de Eurovisión, sabiendo que es una de esas cosas que sucede una vez en la vida", concluye el actual portador del León de Oro, no sin antes agradecer a todos aquellos que votaron su propuesta, Balorda Nostalgia.

Lucio Corsi acepta ir a Basilea

Tras la renuncia de Olly y como indica el reglamento del evento italiano, Lucio Corsi será el representante de Italia en Suiza el próximo mes de mayo. El de Grossetto, con su canción Volevo Essere Un Duro, fue el segundo clasificado del Festival di Sanremo. Tan solo le separaron del ganador 4 décimas.

Cabe recordar que Sanremo, no es considerada una preselección eurovisiva como tal en Italia. El ganador no está obligado a ir a Eurovisión. A diferencia de nuestro Benidorm Fest, del Melodifestivalen sueco o del UMK finlandés, la tradición del festival del Teatro Ariston trasciende el contexto de la cita europea. De hecho, Eurovisión es posterior a Sanremo y está basado en este.