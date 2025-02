Laura Madrueño pone rumbo a 'Supervivientes 2025' sin miedo a Montoya: "Yo ya corro bastante en todas las galas"

Laura Madrueño ya ultima los preparativos para poner rumbo a Honduras para conducir las conexiones de Supervivientes 2025. El reality arrancará el próximo jueves, 6 de marzo, con una gala pilotada por Jorge Javier Vázquez y en la que, como manda la tradición, los concursantes se lanzarán al mar desde el helicóptero.

Para Madrueño esta será su tercera edición, que la afrontará de forma "diferente" a las anteriores. Así lo ha reconocido en un encuentro con los medios, al que ha asistido BLUPER. "La primera fue un salto al vacío. Y la segunda tuvimos el cambio de productora [Supervivientes pasó de estar en manos de Bulldog TV a Cuarzo]. Este año va a ser el primero estando yo más asentada", señala.

La presentadora asegura estar "mucho más fuerte" mentalmente para aguantar lejos de los suyos durante los próximos tres meses: "Es complicado mantener el contacto con mi familia por la diferencia horaria. A medida que avanza el concurso, el reality te va absorbiendo y te vas alejando de la vida. Es inevitable, pero el cerebro ya lo tiene asimilado".

Y es que, efectivamente, la rutina que tiene en Honduras apenas le deja tiempo libre. "Los días de gala me levanto a las seis de la mañana para entrenar. Luego desayuno y, a las ocho, me recogen para ir al cayo en helicóptero", cuenta. "De nueve a once me maquillan y de once a una ensayamos los juegos".

"Después, me voy a comer algo y ya me visto de gala para empezar a las dos o tres de la tarde, según el cambio horario, y estamos hasta las seis o siete de la tarde en directo. Luego regresamos al hotel y la mañana siguiente la usamos para descansar. Ya por la tarde, retomamos las pruebas de vestuario y las reuniones de escaleta y contenidos".

Laura Madrueño viajará en breve a Honduras para afrontar su tercera edición de 'Supervivientes'.

"Me pierdo la primavera, que es lo más maravilloso del mundo y plantar mi huerto", lamenta Laura, que también celebrará su 39 cumpleaños en Honduras el 5 de marzo. "Mi marido lo lleva regular y mis padres fatal", dice, confirmando que recibirá la visita de su familia.

Pese a todo, la presentadora sabe que es una priviliegiada porque Supervivientes "sigue siendo el mayor reto profesional que puedo tener en la televisión de momento". ¿Continuará tantos años como hizo Lara Álvarez? "No lo sé. La bola de cristal no la tengo. Quiero disfrutar del momento, porque siento que es un programa que está hecho para mí. Qué más quisiera yo que presentar descalza y viendo peces aguja en el agua cristalina", responde.

"Supervivientes' sigue siendo el mayor reto profesional que puedo tener en la televisión"

En su equipaje, Laura se lleva "pequeñas cosas de comida, mi té japonés, olores de cremas y jabones que te recuerdan a casa y fotografías". Su cuello, además, luce un colgante. "Es el cordón de San Blas", revela. "Es para protegerme para no ponerme mala. En el All Stars hizo tan mal tiempo que cogí frío", recuerda.

"No hace falta ponerme mala para empatizar con los concursantes", confiesa, consciente de que ella es el "único contacto que tienen de fuera". "Te esperan como agua de mayo cuando llegan a las galas. Yo siempre intento animarles", reconoce, recordando que momentos tan díficiles como los que vivió con Pedro García Aguado el año pasado o con Arkano, cuando le dio un ataque de ansiedad en directo.

"Más guerrera"

De la edición que empieza en pocos días, Laura Madrueño apenas ha dado pistas. Únicamente, ha dicho que habrá dos playas que se llamarán Calma y Furia, y que Poseidón seguirá marcando el ritmo de las galas. Sobre su vestuario asegura que este año "promete" y que los espectadores verán a una Laura un "poquito más guerrera".

"Esta edición va a ser muy extrema porque Supervivientes cada vez dura más. A mí me gusta que sea un casting competitivo, que este lo va a ser, y que los concursantes no sólo den juego en las pruebas, también en la parte reality. Tienen que ser personajes muy polifacéticos y muy fuertes mentalmente para aguantar el reto".

"Conseguir un 20% de share parece de ciencia ficción. Espero continuar con la racha de 'La isla de las tentaciones"

Con Pelayo Díaz, Makoke y Álvaro Muñoz Escassi confirmados, todo el mundo da por hecho que José Carlos Montoya, la gran estrella de La isla de las tentaciones, va a participar en Supervivientes. Por si acaso, Laura asegura estar preparada por si tiene que salir a la carrera tras él, como le ocurrió a Sandra Barneda en el reality también producido por Cuarzo.

"No sé si va a venir o no, pero si me habéis visto, yo ya corro bastante en todas las galas de arriba para abajo. No paramos", dice con gracia sobre el utrerano, a quien no tiene la suerte de conocer... todavía. Laura tampoco siente ningún tipo de "presión" tras las estupendas audiencias que está haciendo La isla de las tentaciones en Telecinco.

Laura Madrueño vivió en primera persona el ataque de ansiedad de Arkano en 'Supervivientes 2024'.

"Presión siempre tienes. Cuando te enfrentas a tres prime times semanales estamos muy atentos a la acogida del público. El año pasado hicimos unas audiencias de otra época, que las están repitiendo La isla de las tentaciones, y que por supuesto les doy la enhorabuena", declara. "Estamos en un momento tan difícil, que conseguir un 20% de share parece de ciencia ficción. Espero continuar esa racha".