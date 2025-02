Kiko Matamoros, a degüello contra Anabel Pantoja y David Rodríguez: “Son analfabetos, no saben cuidar a una criatura”

En el programa Ni que fuéramos Shhh han emitido este viernes unas nuevas imágenes de Anabel Pantoja junto a su pareja David Rodríguez y a la hija de ambos, Alma, a la que la influencer llevaba en brazos. Los tres salían de un domicilio de Córdoba y entraban en un coche. Anabel lo hacía en la parte de atrás, con Alma en brazos, y al cerrar la puerta, daba la sensación de que comenzarían el trayecto sin que la pequeña estuviese en una silla de seguridad, tal como marca la ley.

Esto provocó un gran enfado en Kiko Matamoros, y alzando la voz no dudó en alzar la voz contra la pareja, que está en el punto de mira desde que Alma ingresase en urgencias el pasado mes de enero.

“Estoy viendo estas imágenes y yo no sé, de verdad, cómo le funciona la cabeza a estos seres. Y lo digo con respeto, pero podría decir otra cosa peor”, expresaba Matamoros. Y seguía señalando: “Están imputados. Se supone que hay un supuesto caso de imprudencia respecto de la bebé. Y resulta que se mete Anabel en el coche y coge a la niña y la lleva en brazos. Está prohibido. No se puede. Está absolutamente prohibido”.

Matamoros pidió que se cumplan con las medidas de seguridad que hay se requieren, utilizando una silla homologada, “perfectamente anclada”. “No entiendo absolutamente nada, o sea, son analfabetos. No tienen ni idea de cómo hay hay que cuidar a a una criatura, les da todo lo mismo. A mí me parece una locura esto”, seguía narrando, alzando la voz, y apuntando que Fiscalía podía actuar “si le da la gana”.

Tomando su teléfono móvil, Kiko leyó que “lo que hay que tener en cuenta es que debe hacerse correctamente y utilizando un sistema de retención infantil homologado y adaptado a su tamaño”, para justo después criticar que “ahí llevan el bebé en brazos, que eso no da ninguna seguridad”. “Si tienes un accidente, aunque sea por tu culpa, si alguien te golpea por detrás, la niña sale volando”, añadía.

Más adelante, Chelo García-Cortés exponía la teoría de que Anabel haya entrado en el vehículo por un lado, y que la silla estuviese puesta al otro lado, y que la colocase una vez la puerta estuviera cerrada. “La silla parece que está dentro, pero no se le ve colocar a la niña dentro de la silla. Si no ha sido así, yo le pido perdón, por supuesto. Pero a mí la sensación que me da que se queda con la niña en brazos y que el otro arranca”, finalizaba Matamoros.