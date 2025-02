Cristina Tárrega se abre en canal y se sincera en 'Tardear' tras ser víctima de acoso: "Sufrí dos intentos de asesinato"

Tardear se despedía de su audiencia con la última emisión de la semana. El magacín conducido por Frank Blanco y Verónica Dulanto aborda diariamente diferentes asuntos relativos a la crónica social y entretenimiento de nuestro país.

Este viernes, en la mesa VIP del magacín vespertino quisieron poner el foco de atención en el episodio que sufrió la tenista Emma Raducanu. La deportista rumana identificó en pleno partido a su acosador durante un torneo en Dubái.

La propia Raducanu entró en un estado de angustia y desesperación que provocó que se derrumbara y rompiese en llanto. Incluso, la tenista se acercó al juez de silla para comentar lo que le estaba sucediendo. Entonces, la deportista se colocó detrás de su silla para evitar ser observada por su acosador. Finalmente, el hombre fue desalojado de la pista de tenis.

Sobre este incidente, Cristina Tárrega quiso compartir su relato con los espectadores de Tardear. La periodista también había sufrido acoso por parte de un seguidor y así lo explicaba en pleno directo: "He venido porque me habéis llamado para que lo cuente. Me ha costado mucho y no me hace ninguna gracia hablar de esto. Pero sois mi equipo y aquí trabajo".

"Cristina viendo el vídeo ya se ha puesto a llorar", apuntaba Verónica Dulanto. "Cada vez que lo revivo, vuelvo a tener miedo. Desde entonces, no he vuelto a ser la misma. Me acosan durante dos años una mujer que se había cambiado el sexo a hombre. Había dificultad para localizarla y me pusieron dos policías para protegerme. Sufrí dos intentos de asesinato", relataba Tárrega, visiblemente emocionada.

"Se trataba de un oyente más de la radio, me enviaba cosas y regalos. Abrí los micros a la gente en general, me importan los anónimos. Tenía un armario lleno de regalos de nuestros fans", apuntaba también.

"El empezó a decirme que se quería casar conmigo y tener relaciones. A la salida del trabajo, se abalanzó sobre mí y me dijo: 'voy a por ti, te voy a matar'. Me metió una compresa en la boca, tenía mucha fuerza para ser una mujer. Una persona que no me quería le dio la dirección de mi casa", señalaba la periodista.

"Lo he trabajado muy bien. No he tenido que ir al psiquiatra porque encontré al mejor médico internista. Me trató muy bien y me amuebló muy bien la cabeza", relataba sobre el proceso posterior a este acoso que sufrió a finales de los 90.

"La policía lo tenía que pillar. Era incómodo ir al baño con los policías. El acosador quería tener relaciones conmigo, pero como no era virgen tenía que quemarme. Hubo un episodio de intentar quemarme y tuve que pactar con la Policía para ir a un concierto. Ya allí, lograron captarlo en mi espalda", contaba, con lujo de detalles, la periodista en Tardear.

"Eres muy generosa, Cris", le decía Dulanto. "Crece en ti un miedo que nunca se va", se sinceraba la colaboradora. Finalmente, Frank Blanco pedía un caluroso aplauso del público para valorar el testimonio tan directo que la colaboradora de televisión había ofrecido a los espectadores del programa.