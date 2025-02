Juan del Val, sin piedad contra Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero: “En realidad eran una panda de machirulos”

Tras la visita de Mario Casas, que en esta ocasión acudía a promocionar El secreto del orfebre, un largometraje que se estrena el 28 de febrero, El Hormiguero acogió su mesa de actualidad un jueves más. Y en ella fueron los comentaristas habituales: Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Pablo Motos introducía la charla admitiendo que esperaba encontrar noticias que pudieran resultar graciosas, pero que no ha podido ser. “La cuestión es que Podemos ha admitido que recibió dos denuncias contra Juan Carlos Monedero por violencia sexual, y asegura que lo apartó de sus actividades cuando lo supo”, añadía el presentador valenciano, dando ya la palabra a los colaboradores.

La primera en hablar fue Cristina Pardo. “Por un lado está Podemos”, recogía la presentadora de Más vale tarde. “Se ha sabido en estas últimas horas que hubo, efectivamente, dos mujeres que se pusieron en contacto con la formación para denunciar comportamientos de violencia sexual por parte de Monedero, y parece que el partido lo que hizo fue retirarle del último cargo que tenía en la formación que él mismo fundó. Pero públicamente ni se explicó, ni se le afeó nada, porque se le despidió, digamos, con muchos elogios y demás”, exponía Pardo.

Cristina Pardo acababa su resumen destacando cómo a Monedero se le mantuvo en el canal de Pablo Iglesias, donde parece ser que también hay gente que se sintió incomodada por él. Que en la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesor, hay abierta una investigación interna por una denuncia de una alumna que le señala por acoso sexual. Y que el Diario Público, donde Monedero colaboraba, que este jueves ha anunciado que suspendía las colaboraciones “porque el propio periódico tenía noticia de que había más casos en otros ámbitos”.

Entonces tomó la palabra Juan del Val, que criticó a Monedero y lo metió en el mismo saco que a Íñigo Errejón. “Da la sensación de que el feminismo les daba igual. El feminismo era un arma arrojadiza contra determinadas personas y adversarios políticos. Yo no sé esto si luego hay denuncias finalmente en la policía o no, si luego judicialmente llegará a un sitio o no, pero políticamente esto es impresentable”, sentenciaba.

El escritor añadía que “le pasó a SUMAR con Íñigo Errejón, digan lo que digan. Había unas elecciones próximas y callaron por aquel tocamiento a aquella chica en el concierto de Castellón. Y les pasa a Podemos con Monedero, porque no les conviene”. Para del Val, “al final es mucho más importante el rédito de su chiringuito, que es para lo que utilizan el feminismo”.

“La causa más importante que hay, y la utilizan en beneficio propio. Pero, en realidad, la causa les da exactamente igual, y se va viendo una vez tras otra. Y luego oye, qué decepción, que esta panda, lo que eran en realidad, eran unos machirulos. Qué curioso”, reflexionaba.

Más adelante, Juan del Val también deslizó que “otro de los malentendidos que se hizo durante una época es identificar a un agresor sexual con alguien de una ideología determinada, por ejemplo, con la derecha. Y la izquierda parece ser que estaba libre de esto. Y esto, lamentablemente, como el machismo, es transversal. Para ideologías de izquierdas y de derechas”, finalizaba.