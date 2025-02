Diego Arrabal reaparece con Sonsoles y habla sobre Mónica Cervera: "De la noche a la mañana le cambió su vida"

Diego Arrabal es un conocido paparazzo y colaborador de televisión que en los últimos años ha participado en diferentes formatos de Telecinco. El de Marbella formó parte de programas como Sálvame o Viva la vida, donde destacó por su estilo directo y polémico ante la cámara.

Sin duda, se convirtió en uno de los tertulianos más ácidos de la pequeña pantalla, pero sus discusiones públicas con personajes como Belén Esteban le hicieron apartarse del programa conducido por Jorge Javier Vázquez.

Su etapa en Viva la vida, el extinto programa de los fines de semana tampoco duró mucho. Fue despedido de la cadena en mayo de 2022. Algunas fuentes apuntaron a que el canal particular del fotógrafo, donde habla de todo y de todos, no gustaba del todo a Mediaset.

Desde ese momento, Arrabal dirigió todos sus esfuerzos en su plataforma de Youtube, Diego Arrabal Paparazzo, donde comparte diversas exclusivas y análisis sobre figuras del mundo del espectáculo.

Recientemente, Arrabal informó sobre la situación de Anabel Pantoja y su hija, Alma, quien estuvo hospitalizada durante más de 18 días. Según sus fuentes, Anabel habría recibido una oferta significativa para narrar públicamente la experiencia vivida durante la hospitalización de su hija.

Vuelta a la televisión

Ahora, el propio paparazzi vuelve a la televisión y lo ha hecho, este jueves, de la mano de Y ahora Sonsoles. El magacín vespertino de Antena 3 ha contado con él para abordar todos los detalles del ingreso en prisión de la actriz Mónica Cervera.

"Diego Arrabal, periodista, se encuentra en el parque de Marbella donde se encontraba viviendo Mónica Cervera. ¿Diego, vivía ahí?", dabo paso Sonsoles Ónega al conocido paparazzi que reaperecía en la televisión, después de años alejado.

"Hola, muy buenas tardes Sonsoles. Exactamente, en este banco. Es donde ella pasaba todas las noches, una persona que no hacía ningún ruido. Es un parque muy solitario, aunque está en el centro de Marbella. No se metía con nadie, ella iba a su rollo. Ha sorprendido mucho esta noticia, así me lo dicen sus amigos, es una persona callada y que no hablaba con nadie", apuntaba el periodista Diego Arrabal.

"¿Aceptaba ayuda de gente, había alguien que hablara con ella o le diera un abrazo?", preguntaba directamente Sonsoles Ónega al que fuera colaborador de Sálvame. "Ella prácticamente no se relacionaba con nadie. La familia vive a escasos cuatro minutos de este banco, es una cosa impresionante. Esto saltó hace unos años, ella pedía vivir en paz a los fotógrafos que la captaron. Sus amigos me dicen que es muy buena niña y que de la noche a la mañana le cambió su vida", explicaba Arrabal.

El periodista Diego Arrabal en el banco donde vivía Mónica Cervera 'Y ahora Sonsoles'

"Ella tiene una primera causa que la detienen por robo con violencia de unos cacahuetes. Ella reconoce los hechos y asume 11 meses de prisión y una multa de 180 euros, pero no entra a la cárcel a ser inferior a un año. Ha vuelto a delinquir, relacionado con el mismo tipo un hurto con violencia", apuntaba el periodista Juan Cano de Canal Sur.

Más adelante, Diego Arrabal volvía a dar más información sobre el asunto: "Ella se ha criado en Marbella y siempre ha sido su casa. Hablando con los fotógrafos que la grabaron no saben dar ninguna explicación, ella solo decía que es lo que había elegido, quería vivir así y no darle cuentas a nadie".