Aitana enseña a Broncano su polémico baile del culo: "La mente sucia la tienen las personas adultas"

Aitana ha visitado, por primera vez, La Revuelta. Aunque era una invitada habitual de La Resistencia, no se había dejado ver en el teatro Gran Vía de Madrid desde que David Broncano y el resto de la troupé saltasen a TVE. En este lapso de tiempo, la barcelonesa no ha dejado de trabajar y se ha convertido en uno de los grandes ídolos del pop actual español.

En plena promoción de su serie documental, Aitana: Metamorfosis, Ocaña no ha dudado en mostrar su faceta más personal y reflexiva, debido a que se trata de una producción en la que muestra abiertamente su vulnerabilidad. Sumergida en la producción de su nuevo álbum de estudio, con temas como +, 11 razones o Formentera, la cantante ha hablado abiertamente con el presentador sobre ciertas críticas que ha tenido con su cambio de estilo.

Tras el lanzamiento de Alpha, en 2023, Aitana realizó una ambiciosa gira por toda España y parte de Iberoamérica. Se ha tratado de la tournée más importante que ha vivido la barcelonesa, dada su magnitud e importante despliegue técnico y artístico. Más allá de mostrar su potencia de voz, Ocaña se ha desmelenado y ha mostrado sus dotes para el baile, con unas coreografías muy sensuales que han generado críticas entre el público más conservador.

“¿Sigue la movida esta que vi hace tiempo de que se te afeaba que en los conciertos bailabas?”, ha querido saber Broncano. El presentador jiennense nacido en La Coruña tiene mucha confianza con la barcelonesa. De ahí, que no tuviera reparo en preguntarle por la polémica de manera muy directa.

Ocaña no ha dudado en responderle, recordando las críticas generadas por los padres de sus fans adolescentes. “Sí, que bailaba moviendo el culo. A la gente no le gustaba que lo moviera, pero... ¿Quieres que te lo enseñe?”, respondía la artista, invitándole a Broncano a hacer la coreografía con ella.

Aitana y David Broncano en 'La Revuelta'.

El jiennense se resistía. “Pero yo no lo voy a hacer, ¡lo vas a hacer tú!”, comentaba el conductor. Aitana lanzaba un sonoro ‘zasca’ a aquellos seguidores que reprobaban sus bailes de manera arcaica. “A la gente le parece muy divertido y a otra no le encanta. Temían que las niñas me imitasen, pero la mente sucia la tienen las personas adultas y la educación que le demos a nuestros hijos”, expresaba de manera contundente.

🔥@Aitanax enseña su baile sexy a Broncano



⚠️ Hay primeros planos, no os acerquéis mucho el móvil a la cara. #LaRevuelta pic.twitter.com/T1doGUp4zy — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 19, 2025

“Eso no lo tienen unos niños, a no ser que les des el teléfono y vean cosas que no tienen que mirar”, concluía rotundamente antes de enseñarle a Broncano la técnica de sus bailes. Una manera muy directa de querer zanjar una polémica sin sentido.

La barcelonesa no ha dudado en hablar también de la depresión que ha tenido. "El año pasado fue bastante fuerte. "Sí, fue complicado. Mucho éxito, mucho petarlo, pero también lo pasaste mal", apostillaba Broncano. "Efectivamente. No es que tenga un año complicado. Aunque es verdad que me pueda quejar poco. Pero, a veces ,no sabes muy bien por qué te levantas triste todos los días y estás llorando todo el tiempo. Vas al psiquiatra y te dice que tienes depresión", revelaba, arrancando el aplauso del público en señal de apoyo.